Cabral dezvăluie cum și-a cultivat încrederea în sine pentru a reuși în viață: „Nu m-am dat bătut”

Cabral Ibacka s-a destăinuit fanilor săi virtuali, dezvăluind cum a trecut peste cele mai mari temeri ale sale pentru a urma un drum drept în viață. Prezentatorul emisiunii „Ce spun românii” a povestit, pe blogul său, despre copilărie, adolescență și provocările pe care le-a trecut în acei ai.

Pentru mulți, culoarea pielii poate fi un handicap greu de trecut. Cabral, născut și crescut în Berceni, a fost conștient că e „diferit” de cei din jur. O realitate pe care, deși nu o putea nega, o putea schimba cu o armă, spune el, la îndemâna oricui: încrederea în sine.

„Societatea, așa cum este ea structurată, ne pune la locul nostru, ne apasă pe umeri până ne pune în genunchi… și din genunchi ne împinge pe burtă, târâș.

– Nu ai avut noroc să te naști în familia potrivită.

– Nu ai avut noroc de Cotroceni… ai primit Berceni.

– Așa neșansă? Să te naști negru printre albi?

– Așa lipsă de bulan încât să te naști în România, într-o familie săracă?!

Am învățat să muncesc, să gândesc, să cresc.

Am pornit în viață părăsit de tată la doar câteva săptămâni de viață. Cu o mamă de la țară, de la coada vacii, de la care am învățat că te poți ridica, poți învăța, poți alege orice carieră vrei tu… dacă ești dispus să muncești pentru asta. Și dacă ai încredere în tine”, a scris Cabral pe blog.

Cabral a trecut în revistă unele dintre marile sale încercări în primii ani de viață. De la o copilărie trăită fără tatăl biologic, la lipsurile de zi cu zi, muncile „cu cârca” și „sudat garduri”. Nimic nu l-a oprit să spere că valorile cu care a crecut îi vor netezi drumul.

„Am descărcat TIR-uri cu cârca, am cărat moloz pe șantier, am schimbat roți, am sudat garduri, am fost paznic de noapte… am făcut orice mi-a venit la îndemână pentru a crește, pentru a mai face un pas.

Am avut încredere că pot.

Și nu m-am oprit. Nu m-am dat bătut. N-am ascultat de nu poți și nici de n-ai cum”, a mai scris Cabral, care și-a încheiat articolul-dezvăluire cu un îndemn firesc pentru toți cei care îl urmăresc:

„Găsește-ți încrederea în tine. Și hai. Că poți.”

Cabral Ibacka este căsătorit cu Andreea Ibacka . Împreună au doi copii, o fetiță pe nume Namiko, și un băiețel născut la 5 octombrie.

