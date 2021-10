Care e averea pe care vor să o împartă Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf? 

S-a confirmat faptul că Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf divorțează, iar acum toată lumea e atentă la modul în care cei doi își vor împărți averea. Și mai ales la ce anume au de împărțit.

Înainte de a se confirma despărțirea, Anamaria afirma categoric că totul era al familiei sale. Iar în privința sumelor deținute, declara:

„Eu fac parte din ăia din Forbes care nu își doresc să apară. Eu am bani, am avere. Îți dai seama că știu câți bani am, că îi socotesc. Dacă acum aș renunța la meseria mea, aș trăi pentru încă 20 de vieți. Suntem acolo, undeva între 50 și 100 de milioane (de Euro n.r)”, a spus Anamaria pentru Wowbiz.