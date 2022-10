Casa Regală, furioasă din cauza memoriilor scrise de Prințul Harry și Meghan Markle în cartea lui Tom Bower

Prințul Harry și Meghan Markle au reușit să îi supere pe Regele Charles al III-lea și pe soția lui, Camilla, din cauza memoriilor scrise de acesta în cartea „Revenge: Meghan, Harry and the War Between the Windsors” („Răzbunare: Meghan, Harry și războiul din familia Windsor”). Un biograf regal a spus cum stau lucrurile în acest moment!

Citește și Ce a pățit o tânără după ce a ieșit să ducă gunoiul fără pantaloni pe ea. Întâmplarea e virală pe TikTok

Prințul Harry și Meghan Markle se află din nou în centrul atenției, din cauza cărții „Revenge: Meghan, Harry and the War Between the Windsors” („Răzbunare: Meghan, Harry și războiul din familia Windsor”), în care Ducii de Sussex au făcut mai multe declarații controversate despre Regele Charles și soția lui, Camilla. Se pare că Harry nu a avut cuvinte de laudă nici la adresa fratelui său, William sau a soții acestuia, Kate Middleton, spune unui biograf regal, potrivit PageSix.

Potrivit autorului cărții, Tom Bower, Regii sunt extrem de agitați din cauza apariției volumului. Ba chiar mai mult, Harry face demersuri pentru a rescrie anumite pasaje din carte, să scoată anumite informații sau, cel puțin, să le minimalizeze. Memoriile Prințului Harry și ale lui Meghan Markle au fost scrise în urmă cu mai mult timp, pe vremea când cei doi nu aveau cele mai bune relații cu familia.

Cu toate acestea, autorul cărții susține că nu se mai poate schimba cu nimic ceea ce deja a fost relatat în carte. Singurul lucru pe care a putut să îl câștige Prințul Harry a fost amânarea lansării volumului pentru noiembrie 2023.

„Cred că toată lumea e conștientă că ducii de Sussex nu pot modifica această carte în niciun fel”, spune Bower legat de memoriile lui Harry.

Sursă foto: Arhivă ProTV

VEZI ȘI VIDEO: De ce să nu te căsătorești anul ăsta