Ce pedeapsă a primit BRomania după ce ar fi consumat substanțe interzise la volan

BRomania este unul dintre cei mai cunoscuți influenceri din România, acesta debutând în ultimii ani și în industria cinematografică. În luna martie a anului 2021, regizorul a fost oprit în trafic de polițiști, apoi testat cu dispozitivul de depistare a substanțelor interzise. Conform primelor rezultate, acesta ar fi consumat cocaină, motiv pentru care i s-a deschis dosar penal.

BRomania, în luna martie a anului 2021, se afla în stațiunea Râșnov când a fost oprit de autorități și testat cu aparatul de detectat droguri. Acesta, imediat după incident, a recunoscut în fața procurorilor de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Zărnești acuzațiile care i s-au adus, solicitând încheierea unui acord de recunoaștere a vinovăției.

La aproape doi ani de la întâmplare, Matei Dima și-a primit pedeapsa! Chiar dacă infracțiunea este considerată una extrem de gravă, influencerul a primit cea mai ușoară măsură care i-ar fi putut fi aplicată: amenda penală. Astfel, judecătorii din Zărnești l-au obligat pe regizor să achite 10.000 de lei, sumă pe care trebuie să o plătească în 3 luni de la pronunțarea deciziei definitive, sau eșalonat, în rate lunare, pe o perioadă de cel mult 2 ani.

Decizia Judecătoriei Zărnești spune că „admite acordul de recunoaștere a vinovăției încheiat la data de 28.11.2022 de Parchetul de pe lângă Judecătoria Zărnești cu inculpatul DIMA MATEI, în dosarul de urmărire penală. În temeiul art. 396 alin. (2) cu aplicarea art. 480 alin. (4) C. proc. pen., condamnă pe inculpatul DIMA MATEI la pedeapsa amenzii penale de 10.000 lei (200 zile-amendă a câte 50 lei pentru fiecare zi-amendă) pentru săvârşirea infracţiunii de „Conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau altor substanţe”, prevăzută de art. 336 alin. (2) Cod penal”.

BRomania NU ar fi fost drogat la volan



Potrivit informațiilor obținute de CANCAN, Matei Dima s-ar fi drogat cu cocaină înainte de a se urca la volan. Acesta, conform raportului întocmit de un medic specialist legist și un toxicolog, consumase substanțe interzise cu câteva zile înainte de a fi prins de autorități. Astfel, probele extrase de polițiști au depistat existența substanței psihoactive în sânge, însă fără a fi clar când au fost ingerate:

”Se poate aprecia că la data de 21.03.2021, ora 15.25, data și ora depistării în trafic, susnumitul Dima Matei nu se afla sub influența substanțelor psihoactive”, subliniază concluziile raportului, astfel că judecătorii din Zărnești au hotărât să nu pronunțe o condamnare la închisoare, nici măcar cu suspendare.

Ulterior, contactat de jurnaliști, BRomania a recunoscut faptul că nu a pus viața nimănui în pericol deoarece nu se afla sub influența substanțelor interzise la volan:

„Nu am fost sub influența niciunui drog sau a unei băuturi alcoolice la volan. Asta reiese și din raportul medical, dar și din cel al Poliției, întocmit la fața locului. Nu am pus nicio secundă în pericol siguranța nimănui în trafic sau oriunde și nu as face asta niciodată. Amenda penală este pentru o greșeală pe care am făcut-o cu două zile înainte să fiu oprit în trafic, acum doi ani”, a declarant Matei Dima pentru CANCAN.

