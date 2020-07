Christian Bale, într-o zi normală a vieții sale. Cum a fost surprins alături de fiul său

Christian Bale este unul dintre actorii recunoscuți pentru metodele drastice pe care le aplică atunci când trebuie să dea viață unui nou personaj. Când nu se află pe platourile de filmare, actorul adoră să își petreacă timpul liber în compania familiei sale.

După relaxarea măsurilor de combatere a pandemiei de coronavirus, Christian Bale a profitat de o zi frumoasă de vară în compania fiului său de șase ani, Joseph.

Cei doi s-au distrat pe una dintre plajele din Malibu și au făcut împreună surf, iar paparazzii au fost pe poziții și au imortalizat momentul.



În vârstă de 46 de ani, Christian Bale i-a surprins pe paparazzii cu look-ul său. Actorul, celebru pentru numeroasele transfomări prin care a trecut de-a lungul anilor, și-a lăsat acum barbă, amintindând de look-ul adoptat în filmul "The Dark Knight Rises", lansat în 2012.



Actorul intră atât de bine în pielea eroilor săi, încât uneori se pierde complet în lumea personajelor pe care le interpretează.

De-a lungul timpului, Bale a uluit publicul în rolul din "The Reign of Fire", producție lansata în 2002, și a șocat Hollywood-ul cu transformarea din "The Machinist/Masinistul", rol pentru care a slăbit aproape 30 de kilograme.





În 2018, pentru a-l juca pe Dick Cheney, un celebru Secretar de Aparare american, Bale a fost nevoit să-și radă părul, să-și decoloreze sprâncenele și sa pună 40 de kilograme. La acea vreme, Bale a declarat că nu mai este dispus să slăbească sau să se îngrașe pentru niciun rol.





În momentul în care industria filmului își va relua activitatea, actorul de origine galez va fi din nou prezent pe platourile de filmare. Fanii îl vor putea vedea în producția lui Taika Waititi, "Thor: Love and Thunder", unde va interpreta un rol negativ. Se estimează că filmul ar putea fi lansat în anul 2022.

Christian Bale, și Sibi Blažić, în vârstă de 50 de ani, s-au căsătorit în anul 2000 și mai au împreună o fată, Emmeline, de 15 ani.

