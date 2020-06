Cine e Diana Roman, actrița care joacă în Videochat, noul serial de la PRO TV

Diana Roman (29 de ani) face parte din distribuția serialului Videochat, care debutează la PRO TV sâmbătă, 20 iunie 2020. Cum a ajuns actriță și ce roluri a făcut până acum.

Diana Roman este din Slatina, județul Olt, și și-a dorit dintotdeauna să fie actriță. Este fiica regizorului de teatru Adrian Roman, astfel că drumul pe care a pășit de mică i-a fost deschis de tatăl ei. Se poate spune că a debutat în această meserie la vârsta de 5 ani, când a făcut figurație pe scena Teatrului Anton Pann din Râmnicu Vâlcea, în piesa de Soldatul Svejk. Atunci a jucat alături de renumitul actor Valentin Teodosiu.

A continuat să aibă roluri de teatru în liceu, perioadă în care a regizat primul său spectacol de teatru păpuși.

A intrat pe primul loc la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică (UNATC) și a continuat să regizeze piese de teatru în timpul facultății. A început să joce în filme în 2013, când a fost distribuită în telenovela Îngeri pierduți, de la Acasă TV. În 2014 a apărut în serialul Fetele lu’ dom’ profesor. A urmat claborarea cu regizorul Iura Luncașu, în comedia Minte-mă frumos în Centrul Vechi (2016), și serialul Triplusec de la PRO TV, în 2018.

În prezent este actor al Teatrului Nottara din București.

În Videochat joacă rolul Ninei, o tânără educatoare la grădiniță care rămâne fără job din cauza pandemiei și care e pusă în situația ingrată de a-și schimba complet meseria.

FOTO: @diana3roman

Vezi GALERIA FOTO mai jos!

„M-am uitat în oglindă, am luat decizia să slăbesc foarte mult și mi-am zis: Diana, ce faci cu viața ta? Și m-am apucat de Videochat! (râde) Glumesc, normal! A fost o poveste foarte amuzantă, pentru că eu am stat în toată această perioadă de pandemie cu mama și bunica, la țară în Moldova. Și, după ce am filmat episodul pilot și a apărut pe Facebook, dacă mă duceam la magazinul din sat, erau foarte multe priviri ciudate ațintite asupra mea, oamenii de acolo chiar au crezut că asta fac, se dusese vorba în sat”, dezvăluie actrița.

În mediul online, Diana Roman prezintă comunității ei doar „o mică parte” a vieții sale. Are 12.600 de urmăritori pe Instagram care, în plină izolare la domiciliu, au aflat „ce garnitură merge bine la salata de boeuf”.



Diana este o fire atletică și are un istoric de balerină. În 2013 a venit la Vocea României pentru a-l susține pe iubitul ei de atunci, Silviu Mircescu. După cum susținea la acea dată, ea l-a înscris în concurs, pentru a-i face cunoscute calitățile. Silviu Mircescu este și el actor și a jucat în producții precum 6,9 pe scara Richter (2016), O grămadă de caramele (2017) și Capace (2017).

Fotografii: PRO TV/@diana3roman

Vezi și VIDEO: How to TikTok, episodul 5