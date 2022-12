Costeluș de la Clejani și-a cerut scuze de la Florin Salam după ce i-a amenințat familia cu moartea

Costeluș de la Clejani și Florin Salam au fost protagoniștii unui adevărat scandal care a izbucnit pe TikTok zilele trecute, după ce Betty și interlopul au intrat împreună pe live. S-au aruncat vorbe grele, înjurături și amenințări, iar manelistul nu a rămas indiferent. Spre surprinderea tuturor, cel care i-a adus injurii lui Florin Salam a ieșit pe live cu un nou mesaj, de această dată pentru a-și explica fapta.

Costeluș de la Clejani și Betty Salam au avut o interacțiune extrem de violentă pe TikTok, acolo unde interlopul s-a enervat susținând că fiica manelistului l-a luat în derâdere. În acel moment, bărbatul și-a ieșit din minți și a început s-o înjure pe artistă și să o amenințe cu moartea.

Ulterior, Florin Salam a ieșit public, și-a cerut scuze în numele fiicei sale pentru implicarea ei pe platformă și a subliniat că nu acceptă ca cineva să îi înjure copiii. Totuși, mesajul manelistului nu l-a impresionat pe Costeluș de la Clejani, care ar fi continuat cu vorbele grele.

Totuși, seara trecută Costeluș de la Clejani a făcut un nou live pe TikTok, unde și-a cerut scuze de la Florin Salam și fiica lui și a explicat că întregul scandal a fost doar o provocare:

„Vreți să știți adevărul adevărat? Eu nu l-am înjurat pe Florin Salam. Florin Salam e viața noastră. Cine nu îl iubește pe Florin Salam? El mă face să plâng, nici nu trebuie să mă bată ca să plâng, că dacă îmi cântă mă pune jos, cad eu singur jos, leșin. A fost o provocare. Cineva mi-a dat o provocare în care eu trebuia să îl aduc pe Salam într-o stare disperată și l-am adus. Nicidecum că am eu ceva cu familia lui sau cu el. Îmi cer scuze, îmi pare rău de fetița lui, de familia lui. A fost o provocare de pe TikTok ca să fac urmăritori. E o provocare pe care mi-a dat-o cineva, dar nu am nimic cu Florin Salam. Florin Salam are prieteni cu mine comuni, e familia mea. I-a trecut supărarea pe mine și nu mai e supărat, a aflat adevărul. Nu vreau să îi fac rău acelei copile, vreau să o apăr. Dacă mă sună prietenii mei din străinătate pentru fata aia, eu stau în fața cuțitelor pentru ea. Florin Salam nu îmi face nimic! A zis la nervi că e normal. Îmi pare rău și îmi cer scuze de la nevasta lui Florin Salam, de la Florin Salam, de la mama lui, la fetița lui. Îmi pare rău. Cum să îl supăr eu pe regele nostru?”, a spus el pe TikTok.

