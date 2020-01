Cristina Țopescu, terorizată de hingheri. „Mi-e rău, n-am somn, mi-e gura încleștată”

Cristina Țopescu iubea animalele și și-a făcut un obicei din a adăposti în propria casă câini abandonați. Acest comportament i-ar fi înfuriat pe reprezentanții unui adăpost de animale.

Marius Chirca, fondatorul asociației pentru protecția animalelor Kola Kariola, face dezvăluiri incredibile. Bărbatul, care a purtat o corespondență constantă cu jurnalista Cristina Țopescu pe tema animalelor abandonoate, susține că ea a fost terorizată de reprezentanții unui adăpost de animale, care voiau să-i ia câinii.

Acesta susține că se află în posesia unor mesaje scrise și audio din care reiese că jurnalista era terorizată în legătură cu câinii pe fare îi avea. Bărbatul a anunțat că va face publice aceste înregistrări, pentru a arăta cât de devotată era ea câinilor săi.

„Vreau s-o auziți cum urlă, vreau s-o auziți cum plânge, vreau s-o auziți în ce stare deplorabilă au adus-o niște hingheri, care au terorizat-o efectiv, care, la un moment dat au șantajat-o. Vreau să asculte toată țara cum femeia, disperată, la 1.30 noaptea, spune în mesaje: Marius, iartă-mă, e 1.30, mi-e rău, n-am somn, mi-e gura încleștată”, a povestit bărbatul.

„Cristina Țopescu a murit săracă”

Pe contul de Facebook al asociației pe care o reprezintă, Marius Chirca a declarat că jurnalista Cristina Țopescu a murit singură, înconjurată de câinii pe care i-a iubit mai presus de orice. Marius Chirca susține că jurnalista nu avea avere și că își cheltuia mai toate resursele pentru a hrăni câinii pe care îi strângea de pe stradă.

„A murit săracă, știu foarte bine. O să vedeți din mesajele pe care le voi da televiziunilor câți bani și toți banii, de fapt, pe care-i avea erau dedicați în totalitate îngrijirii acestor câini”, a spus acesta, precizând că Țopescu mai avea câini și în alte locuri, pe care îi îngrijea.

Marius Chirca. FOTO: Facebook Kola Kariola

Marius Chirca i-a făcut ipocriți pe toți cei care pozează în prieteni ai Cristinei Țopescu, dar care nu s-au deranjat să o caute pe jurnalistă în ultimele 3 săptămâni.

„Cum de 3 săptămâni, când au trecut un Crăciun și un Revelion, nimeni nu a sesizat absența ei, decât un vecin care a văzut că nu s-a mai mișcat mașina de atâta timp? Urât, să apari la televizor, să te dai cel mai bun prieten, să verși lacrimi de crocodil, dar să nu observi existența celui mai bun prieten timp de săptămâni”, a spus acesta.

Când a murit Cristina Țopescu

Medicii legiști care au realizat, luni, autopsia trupului Cristinei Țopescu au ajuns la câteva concluzii preliminiare. Informațiile, susținute de surse din cadrul Serviciului de medicină lagală Ilfov, arată că jurnalista a decedat în perioada 26-28 decembrie 2019.

Pe corpul ei nu au fost sesizate urme de violență, iar moartea ei ar fi putut surveni în urma unui infarct, în somn. Cauza exactă a morții va fi făcută publică în câteva săptămâni, după efectuarea tuturor testărilor medico-legale.

Fotografii: Agerpres/Facebook Cristina Țopescu