Cum a reacționat Oana Pellea la discursul Vioricăi Vodă de la GOPO? 

Viorica Vodă a ținut un discurs puternic pe scena premiilor GOPO, unul despre cum a fost nevoită să facă terapie pentru a trece peste episoadele de hărțuire sexuală trăite.

Aceasta a declarat:

"Nu eram pregătită pentru tot ce a însemnat expunere și consecințele expunerii. Am făcut psihoterapie ani de zile pentru hărțuirea sexuală din sistem, nu din afara lui. Sunt foarte mulți directori de teatru, regizori, care se pare că m-au confundat cu personajul, atât de credibilă am fost. Să nu credeți că vreau acum să mă reinventez inițiind campania #meetoo from Moldova, pentru că vin din Basarabia. Nu. Nu despre asta e vorba.

Spun asta pentru că simt acum, la 45 de ani, fiind mamă a doi copii și mai ales a unei fete care este aici în sală și are exact vârsta acestui film, 20 de ani, la fel de frumoasă, sensibilă, talentată, studentă la Arhitectură, ca pe viitor, când își va croi o carieră și va fi la început, să aibă curaj, să nu-i fie rușine.

Atunci când va fi într-o lume a bărbaților sau a femeilor care, din educație sau lipsa de educație, nu îndrăznesc să spună niște lucruri. Noi nu am avut. Toată generația noastră am crescut cu rușine, cu pudoare." a declarat actrița Viorica Vodă.

Viorica Vodă a avut parte e o serie de reacții din partea colegilor. Lia Bugnar a scris pe Facebook:

"O actriță îi spune altei actrițe care are niște kilograme în plus față de ea "Draga mea, grăsimea nu ține loc de talent". Aceeași actriță îmi spune mie "Eu mi-am făcut copiii mei, tu ce-ai făcut? I-ai luat pe ai altora!". La petrecerea de după Gopo, aceeași actriță îl condamnă compulsiv pe un regizor că iubita lui a făcut avort. Tot acolo, aceeași actriță o face pe o alta "c***a care iei rolurile că te culci cu regizorii și care n-ai familie până la vârsta asta". Și încă, și încă. Aș inaugura cu această ocazie curentul #youalso. Poate găsim un loc în pollitically correctness și pentru asta.", a fost mesajul transmis pe Facebook de Lia Bugnar.

La rândul ei, Oana Pellea a lăsat un comentariu la postare:

"Cum se numește această actriță? Te întreb pentru că nu înțeleg de ce nu se merge până la capăt în declarații. Cu nume. Și în declarațiile de la Gopo … așteptăm nume …Oamenii trebuie să fie responsabilizați, trebuie să-și asume faptele și să răspundă pentru ele. Altfel, rămâne o declarație în gol și atât! Doamna Viorica Vodă trebuie să dea nume…chiar dacă ar face-o după 20 de ani..."

ȘI Tudor Chirilă, care a scris pe pagina sa de socializare:

„Poate că e un moment bun să vorbim despre facultăţile de teatru în care profesorii de actorie fac avansuri studentelor sau în care profesori titulari la catedră se ocupă cu „pregătirea” pentru facultate. Poate ar fi momentul să vorbim şi despre stigmatizarea studentelor care refuză să se dezbrace complet la clasă în virtutea unor exerciţii de „actorie” care chipurile au rolul de a dezinhiba. (Cunosc un caz real a cărui poveste am aflat-o direct de la victima care într-un final a reuşit să schimbe şcoala) Da’ probabil că ne-ar pune pe toţi la punct una care asteaptă un Ferrari de la vânătorul vieţii ei, maşina pentru care el va fi scutit de ruşinoasele drumuri la supermarket."

La Măruță, Viorica Vodă și-a deschis sufletul într-un cadru sigur, în care participa la discuție și un psiholog, mai precis specialistul Otilia Mantelers.

Viorica Vodă: "Eu nu mă consider victimă și sunt la vârsta la care nu am ce să pierd! Reacția era, băi, crezi că o să te mai cheme cineva?"

Viorica Vodă: Doamne, cum și-a lăsat amprenta ce s-a întâmplat pe chipul meu! Nu mă înțelegeți greșit, mă iubesc așa cum sunt, am doi copii...

Actrița și-a amintit și un episod din tinerețe cu un regizor care a chemat-o la filmări, dar se pare că nu a înștiințat-o că avea și scene mai sexy decât credea de filmat: "Am spus că nu am fost informată despre asta și nu am vrut. (...) Mi-a smuls pur și simplu sutienul de pe mine cu toată echipa de față! (...) Mi-a spus să am o scenă erotică cu colega mea. Eu m-am blocat, am început să plâng cu sughițuri, tremuram. Pentru că nu l-am sunat în privat, el a făcut asta. Fiul lui este jurnalist (...) Acel domn voia să ne vedem și în privat!"

Viorica Vodă:„Noi trăim în societăți ex-comuniste. Noi ca popor nu avem această solidaritate. Nu ești pregătit la 20 de ani, venită din fundul Moldovei. Eu vin de acolo unde bărbatul e universul meu. Nu aveam cu cine să vorbesc. Nu am avut familia aici. Prietenele la vârsta aceea nu sunt foarte pregătite.

Viorica Vodă: "Am suferit, am plâns. Ca să faci psihoterapie sunt costuri foarte mari. Am internalizat foarte mult aceste sentimente și de fiecare dată când am fost pusă în situații, am trecut cronic prin niște stări. Oamenii judecă superficial. De cele mai multe ori, femeile sunt foarte agresive între ele. Am avut o situație la Nottara. Am fost într-o situație de calomnie. Am fost atât de șocată că n-am știut cum să reacționez. Toată echipa nu a solidarizat cu mine, ci cu agresoarea.”

Viorica Vodă: "După Filantropica pe mine m-au chemat la același tip de personaje. (...)Oamenii ăia își folosesc puterea. Nu e vina mea că fac asta!"