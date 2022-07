Cum a trecut Codin Maticiuc de controalele de la Neversea: „Mi-au verificat borseta...”

Timp de patru zile Codin Maticiuc se află pe malul mării, la cel mai mare festival de pe o plajă din Europa, alături de prietenii săi. Acesta a postat un videoclip pe rețelele de socializare în care a explicat cum se desfășoară controalele la intrarea în festivalul Neversea.

Codin Maticiuc este unul dintre cei mai petrecăreți oameni din showbiz-ul românesc. Acesta este deja cunoscut pentru petrecerile sale organizate la un nivel înalt, la care lumea se distrează pe cinste. Atunci când nu este el gazda, Codin își găsește locuri unde să se simtă extraordinar, iar Neversea i-a dat această posibilitate.

Recent, el a postat pe rețelele de socializare un videoclip în care explică cum se desfășoară controalele la intrarea în festival.



„Gata, copii! Am trecut, sunt în interiorul festivalului, în spatele meu este check point-ul. Mă simt ca acasă! Vreau să vă zic că mi-au verificat această borsetuță, gentuță, ce am eu. Am o borsetă, dar nu îmi place să o port ca pe o borsetă, așa că o port precum bodyguarzii la…”, spune el pe înregistrare.

Se pare că oamenii de la intrare au verificat borseta lui Codin, i-au desfăcut cutia de medicamente, însă nu s-au uitat în portofel. Vedeta a fost în conformitate cu regulile impuse de festivalul Neversea și nu a avut asupra lui substanțe ilegale sau arme albe.

„Mi-au verificat această borsetă superamănunțit, fiecare medicament, am din alea de stomac, mi le-au luat, au verificat că sunt în folie, până au dat de portofel. Și le-am zis: Vreți să vă uitați în portofel? Și au zis: Nu, în portofel nu avem voie să ne uităm”, a mai spus pe filmare.

Sursă foto: Codin Maticiuc/Facebook