Cum și-a petrecut Oana Roman ziua de naștere în izolare: "A fost poate cea mai frumoasă aniversare a mea"

Oana Roman a împlinit 44 de ani, însă spre deosebire de alți ani, când își ținea toți prietenii, aproape, a petrecut doar cu familia ei.

Din izolare, fiica lui Petre Roman a postat pe contul de socializare mai multe mesaje. Întâi a ținut să anunțe că e bucuroasă că atâția oameni s-au gândit la ea: "Azi, 44 de ani. In izolare dar fericita ca am familia lângă mine si suntem sănătoși ! Multumesc pentru sutele de mesaje si urări pe care le am primit deja ! Parca mai multe urări ca niciodată ! Sunt recunoscătoare !”





Mai târziu, Oana a revenit, la fel de mulțumită:





“A fost o zi superbă . Deși în izolare a fost poate cea mai frumoasă aniversare a mea ! Cu multa iubire, liniște și pace. Mulțumesc familiei mele pentru iubire , grijă si bucuria de a fi împreună ! Am primit flori, baloane , tort, cadouri dar mai ales foarte multă iubire ! Va multumesc din suflet pentru miile de mesaje si urări pe care mi le ati trimis ! Va multumesc fiecăruia în parte si sunt recunoscătoare.”





La o zi după aniversare, Oana Roman a revenit în același ton optimist, doar că mai...obosită:



“Ieri am avut o zi superbă dar si cumva obositoare . Am terminat tarziu in noapte pentru că am incercat sa răspund la cat mai multe mesaje si urări din cateva mii primite, dar și la sutele de telefoane. Va multumesc inca o data tuturor . A fost , cred, cea mai frumoasă aniversare a mea. Fără multele cadouri si fara invitati. Dar am primit foarte multă iubire din partea familiei in primul rand . Si apoi din partea voastră. Si asta a însemnat mai mult decât orice .

Azi ma odihnesc !”

