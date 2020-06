Dana Rogoz, despre experiența nașterii în timpul pandemiei: "Da, am plâns foarte mult la această naștere"

“Azi se împlinesc 2 săptămâni de când am născut. De dimineață am fost cu Lia la control, am intrat în spital și mi-am adus aminte pe loc de cum am intrat pe 20 mai, la ora 5:30 dimineață, cu geanta de maternitate într-o mâna, cu pungă cu celule stem în cealaltă mâna, cu masca pe față, plângând.”

Așa își începe Dana Rogoz una dintre cele mai emoționante confesiuni pe care le-a făcut vreodată. Vedeta a povestit pe blogul persoanal cum a decurs, într-o perioadă extrem de dificilă, nașterea fetiței ei.



“Nu cred că dormisem mai mult de o ora. Și nu cred că mai trăisem vreodată până atunci așa emoții. Îmi făcusem testul Covid cu o zi înainte, ieșise negativ, totul mergea conform planului. Dar emoțiile… oh Doamne… copleșitoare! Pe de o parte eram fericită și nerăbdătoare să îmi întâlnesc fetiță, pe de altă parte mă rugăm întruna că ea să fie sănătoasă și să nu apară nicio problema în timpul nașterii. Și mai era și gândul că în acest moment important al familiei noastre voi fi singură… (…) Am intrat în cortul de triaj și i-am spus cadrului medical de la intrare, cu o voce tremurândă, că: “Am venit să nasc.”

Cu multă emoție, vedeta continuă:

"Am intrat apoi în salon, am început să îmi desfac bagajul și să mă pregătesc pentru marele moment. Când a venit o asistentă să mă ia la sala de nașteri, am început iar să plâng. Am rugat-o să mă mai aștepte câteva secunde până îmi sun soțul să îl anunț: “Gata, Radu, plec spre sala de nașteri”. (…)

"Cred că pe la 8 m-au condus în sala. Tremuram din toate încheieturile, încă de dinainte de anestezie. (…) A început intervenția, eu tremuram în continuare, la un moment dat mi-a spus că urmează să iasă, am început să plâng și să mă rog întruna să fie sănătoasă, să fie sănătoasă, să fie sănătoasă, și când i-am auzit strigătul…. aaaaaaaaaa…. ce moment de fericire! Extaz! Hohote de plâns de fericire că micuța mea s-a născut și e sănătoasă, că e un bebeluș de notă 10!





Abia pe la ora 10 am ajuns înapoi în salon și le-am rugat pe asistente să îmi întindă telefonul să îl sun pe Radu. Nu îi dăduse nimeni nicio veste până la acea ora, deși Lia Elena se născuse la 8:36, așa că atunci când mi-a răspuns era deja panicat: “Ce s-a întâmplat?!?!” mi-a strigat în ureche, fiindu-i teamă că dacă până la ora aia nu primise niciun semn, ar fi putut să fie ceva în neregulă cu fetiță noastră sau cu mine. I-am dat veștile bune, l-am liniștit și am plâns – IAR – amândoi, de fericire. Da, am plâns foarte mult la această naștere. Mult mai mult decât la Vlad. Dat fiind tot contextul, emoțiile au fost mult mai mari."



FOTO: DANAROGOZ.COM