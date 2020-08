Dana Rogoz și-a botezat fetița. Imagini de poveste de la fericitul eveniment

Azi a fost botezul fetitei noastre minunate, Lia Elena. Sa fii iubita si fericita mereu, dragostea noastra! Noi te iubim infinit de mult si iti multumim ca ne-ai ales! #iubireinfinita

A post shared by Dana Rogoz (@danarogoz) on Aug 29, 2020 at 11:32am PDT