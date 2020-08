Diana Belbiță, poza de la piscină care i-a topit pe fanii ei. „Ai slăbit mult”

Diana Belbiță e în vacanță în România, dar tot la piscina ei din Canada îi e gândul.

Luptătoarea din România își petrece vacanța de vară cu familia, în țară. După o escală în Emiratele Arabe Unite, unde a avut parte de a doua luptă în circuitul UFC, Diana Belbiță și-a revăzut prietenii și familia. Însă, gândul îi zboară la piscina ei din Stoney Creek, Canada.

„Acasă = locul unde nimic nu te doare”, a scris Diana pe Instagram, dând de înțeles că se topește de dorul Canadei.

Fanii ei au reacționat imediat: „Uite aici prințesă adevărată. Te iubesc”, i-a scris o admiratoare.



„Ai slăbit mult. Sau mi se pare mie?”, s-a întrebat altcineva.

„Am slăbit puțin. Nu se vede neapărat la cântar, se vede la haine. Dar lasă că scap eu iar în ciocolată”, i-a răspuns imediat Diana.

Diana Belbiță a luptat cu Liana Jojua (Georgia) în cușcă, la Abu Dhabi, pe 15 iulie. Românca a pierdut a doua luptă în circuitul UFC, însă a declarat că nu va renunța la visul ei de a deveni primul sportiv din România care câștigă o luptă în UFC.

„Nu voi renunța și mă voi întoarce în curând. Nu știu când, dar voi lupta din nou. Acum am nevoie de puțin timp cu mine, cu mama mea, voi merge în România să petrec ceva timp cu familia. Am fost într-o formă grozavă pentru această luptă, dar am făcut o greșeală uriașă. Îmi pare rău pentru asta, îmi pare rău că am dezamăgit pe toată lumea”, spunea Belbiță într-un filmuleț postat pe Instagram imediat după acea partidă.

Fotografii: Getty Images/ @dianabelbita

Vezi și VIDEO: Miliția Modei. Costi Diță analizează cel mai fierbinte trend al verii – costumul de baie croșetat