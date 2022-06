Doliu în lumea muzicii! Alec John Such, fostul basist al trupei Bon Jovi, a murit

Alec John Such, unul dintre membrii fondatori ai trupei Bon Jovi, a murit la vârsta de 70 de ani! Anunțul a fost făcut chiar de foștii săi colegi.

Alec John Such, chitaristul bas al formației Bon Jovi, s-a stins din viață la vârsta de 70 de ani, potrivit unui anunț făcut de grupul care l-a consacrat.

„Avem inima frântă de durere să aflăm că dragul nostru prieten Alec John Such a murit. Era un original. Ca membru fondator al Bon Jovi, Alec a fost parte integrantă a trupei. Ca să fiu sincer, ne-am găsit drumul unul către celălalt prin el. "Astăzi, aceste amintiri speciale îmi aduc un zâmbet pe buze şi o lacrimă în ochi. Ne va fi foarte dor de el", a scris Bon Jovi pe Twitter.

Alec John Such a făcut parte din trupă între anii 1983 și 1994, perioadă în care formația a cunoscut succesul cu piesele „You Give Love a Bad Name", "Livin' on a Prayer" și "Bad Medicine".

Membrii trupei nu au oferit informații despre locul sau motivul pentru care chitaristul s-a stins din viață.



Alec, you will be missed pic.twitter.com/ilfTeYyQhR — Bon Jovi (@BonJovi) June 5, 2022



Înainte de a se alătura trupei care l-a consacrat, Alec John Such a făcut parte dintr-o formație denumită The Message.



"Aveam 31 de ani când m-am alăturat. Eram cu 10 ani mai în vârstă decât restul trupei. Sora mea s-a supărat foarte tare în cele din urmă pentru că ziarele o descriau ca fiind sora mea mai mare, când de fapt era mai tânără", a declarat regretatul artist în urmă cu câțiva ani.

