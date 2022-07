Elena Chiriac s-a confruntat cu depresia după ce s-a mutat în Londra

Elena Chiriac a oferit recent un interviu în cadrul căruia a spus cu ce situații dificile s-a confruntat după ce s-a mutat în Londra. Finalista Survivor România a suferit de depresie!

Elena Chiriac este una dintre cele mai apreciate vedete din România. Deși la noi în țară are parte de simpatia publicului larg, în momentul în care a ajuns în Londra, lucrurile au stat puțin diferit. Aceasta a recunoscut că i-a fost greu să se mute într-o altă țară și că discriminarea nu a întârziat să apară.

Elena Chiriac a plecat în Londra alături de mama ei pentru a începe o nouă viață. Deși era alături de femeia care i-a dat viață, fosta concurentă Survivor România a trecut printr-o depresie cumplită atât din cauza schimbărilor radicale făcute, cât și din pricina neajunsurilor.

„A fost foarte greu. Nu voi putea uita vreodată greutățile la care eu și mama am fost supuse. Noi ne-am dorit să o luăm de la zero și am trecut prin toate etapele pentru a ajunge la un trai bun. Mi-a fost foarte greu să mă adaptez într-un mediu nou, cu oameni complet străini. Am trecut pentru prima oară prin depresie și am învățat să trăiesc cu puțin. Acum suntem fericite, trăim noi două cu pisica mea, Cassandra, dar până la a fi bine am trecut prin multe furtuni”, a declarat ea pentru viva.ro.

Aceasta s-a confruntat și cu episoade de discriminare după ce a ajuns în Londra. Se pare că Elena Chiriac a fost mai apropiată de românii stabiliți deja în Marea Britanie, iar cu englezii a început să socializeze abia după ce a învățat limba. La un moment dat, ea a făcut parte dintr-un film al cărui regizor a făcut mai multe gesturi discriminatorii față de finalista Survivor România.

„Mi-am făcut prieteni, dar a durat ceva. Inițial, mă simțeam mai apropiată de românii pe care îi cunoșteam, eram mai comodă. Ulterior, după ce m-am acomodat mai bine cu limba engleză, am început să fiu mai deschisă. Nu vedeam naționalități, ci oameni. Am avut o singură experiență în care am fost discriminată și m-a durut foarte tare. Eram parte dintr-un film în care regizorul s-a comportat urât cu mine. Asta pentru că eram „intrusă în filmul lui în care toți actorii erau britanici. Am simțit disprețul lui față de mine și nu am putut face nimic în privința asta. De atunci, nu am mai privit pe nimeni diferit, indiferent de naționalitate”, a mai spus ea pentru sursa menționată.

Sursă foto: Elena Chiriac/Facebook