Interviu cu Maye Musk, autoarea cărții „O femeie își face un plan”: „Am realizat mai multe decât mi-aș fi putut imagina” vreodată

Pe cei mai mulți dintre noi, numele Musk îi duce cu gândul la Elon Musk, cel mai bogat om de pe planetă. Însă este mai puțin cunoscut faptul că mama acestuia - Maye Musk - este la rândul ei o femeie de succes, care, la cei 73 de ani ai ei este un nutriționist, model, speaker și antreprenor foarte apreciat.

În cartea sa autobiografică intitulată „O femeie își face un plan” – apărută la Editura ap! (ACT și Politon) - Maye Musk vorbește despre viața ei ca model și ca femeie de afaceri, ca mamă a unor copii de succes, dar și ca soție umilită de un soț abuziv într-o țară în care agresivitatea nu era considerată motiv de divorț.

Maye Musk a copilărit în Africa de Sud și a cucerit marile podiumuri de modă din New York și nu numai, la o vârstă la care majoritatea femeilor se gândesc că timpul lor a trecut. Are două cariere, trei copii (toți de succes) și 11 nepoți și a trăit în nouă orașe, din trei țări și de pe două continente diferite. A avut o carieră atipic de longevivă în lumea modellingului, aceasta întinzându-se pe mai bine de 50 de ani. A pozat pentru mai multe publicații prestigioase, precum Revista Time, Women's Day și Vogue, iar la 69 de ani a fost aleasă imaginea brandului de cosmetice CoverGirl, devenind astfel cea mai în vârstă CoverGirl din istorie.

Despre cartea sa, despre ce înseamnă România pentru ea, despre marea oportunitate a vieții ei și despre oportunitățile pe care a fost nevoită să le rateze de-a lungul timpului; despre lecțiile pe care le-a învățat ca femeie de afaceri, ca mamă și ca femeie în general, dar și despre multe, multe altele, puteți citi în rândurile de mai jos, în interviul pe care Maye a avut amabilitatea să ni-l ofere în exclusivitate.

Cartea ta „O femeie își face un plan” a fost foarte bine primită de cititorii din România. Te rog să le transmiți un mesaj celor care nu au apucat încă să o citească, dar care au devenit curioși acum în legătură cu ea.

Maye Musk: Dacă treci printr-o perioadă mai grea, sper că citind despre cum mi-am făcut întotdeauna un plan pentru a depăși momentele dificile din viața mea, îți vei găsi inspirația pentru a face o schimbare în viața ta.

La ce te duce cu gândul numele țării noastre, România?

Maye Musk: România mă duce cu gândul la castele, munți, râuri și peisaje frumoase. Lumea trebuie să știe mai multe despre România.

Ești o femeie care a cunoscut succesul pe toate planurile. Ești un dietician și un nutriționist de succes. Ai o carieră în modelling strălucitoare. Ai devenit imaginea CoverGirl la o vârstă la care cariera de model este doar o amintire pentru multe femei. Ești autoarea unei cărți care a devenit bestseller în mai multe țări de pe mai multe continente. Ai trei copii minunați și 11 nepoți asemenea. Ai trecut printr-o căsnicie traumatizantă, însă, în ciuda acestui fapt nu ți-ai pierdut speranța și dorința de reuși. Și lista cu realizările tale ar putea continua. Care dintre aceste numeroase aspecte ale personalității tale consideri că te definește cel mai mult?

Cine este cu adevărat Maye Musk în viziunea lui Maye Musk?

Maye Musk: Eu mă percep ca fiind în primul rând un om de știință specializat în nutriție, un domeniu în legătură cu care consider că mai am încă foarte multe de învățat. În al doilea rând sunt un antreprenor care și-a mutat afacerea în opt orașe din trei țări diferite, și nu în ultimul rând, sunt un om care a reușit să găsească un echilibru între viața profesională și viața de familie, așa cum au făcut și părinții mei de altfel. Am ținut conferințe și prelegeri în întreaga lume pe teme de wellness și antreprenoriat. În momentul în care am început să folosesc rețelele sociale, la vârsta de 67 de ani, am primit oferte din partea unor reviste și show-uri de modă prestigioase, iar asta a fost total neașteptat pentru mine. Acum realizez că social media reprezintă cea mai bună modalitate pentru a impulsiona o carieră în modeling sau în oricare alt domeniu.

Maye Musk: Vreau să arăt lumii că oamenii de toate vârstele sunt relevanți, inteligenți și stilați.

Ai declarat în carte că nu există nimic ce nu poate face un Musk. Există totuși un lucru, pe care, în ciuda faptului că ți l-ai dorit, nu l-ai putut realiza?

Maye Musk: Am realizat mai multe decât mi-aș fi putut imagina vreodată. Călătoresc prin lume ca speaker, vorbindu-le oamenilor despre schimbare, îmbătrânire, sănătate, drepturile femeii, antreprenoriat și familie. De asemenea, în calitate de model ajung prin multe orașe ale lumii. Nu mă așteptam să realizez atâtea la vârsta de 70 de ani. Cu toate acestea, nu mă opresc niciodată din muncă pentru că vreau să arăt lumii că oamenii de toate vârstele sunt relevanți, inteligenți și stilați.

În „O femeie își face un plan” spuneai că unul dintre dezavantajele faptului că ai fost nevoită să te tot muți dintr-un loc în altul a fost faptul că a trebuit să îți muți și afacerea în domeniul nutriției pe care o deții – lucru deloc ușor.

Cum crezi că ar trebui să arate afacerile viitorului astfel încât mutarea lor dintr-o țară în alta să nu mai fie atât de complicată?

Maye Musk: Acum este mai ușor să călătorești și să îți începi propria afacere, mai ales dacă știi cum să folosești rețelele de socializare. Să postezi în fiecare zi nu este deloc ușor, dar în orice caz, e mult mai ușor decât să scrii scrisori sau să dai telefoane zilnic. Prin intermediul rețelelor de socializare îți poți face o mulțime de relații. În orice caz, e important ca în afaceri să ignori respingerea și să continui să cauți până găsești activitatea sau clienții potriviți. Cu cât muncești mai mult, cu atât ești mai norocos.

Conduci o afacere de succes. Care este cea mai importantă lecție de business pe care ai învățat-o din proprie experiență?





Maye Musk: Să fiu cumsecade. Oamenii își amintesc de tine când ești cumsecade fără să aștepte nimic în schimb. De asemenea, am învățat că trebuie să îi ajuți pe oameni atunci când poți și să fii atent cu ceilalți, dar și că e important să fii profesionist și punctual, pentru că astfel dai dovadă de respect față de cei din jur.

Unul dintre sfaturile pe care le oferi în cartea ta este să spunem „da” oportunităților care ne apar în cale. Care crezi că a fost marea oportunitate a vieții tale?

Maye Musk: Când aveam propriul meu cabinet de nutriție, mi s-a oferit oportunitatea de a deveni purtătorul de cuvânt al unei companii alimentare. Nu aveam niciun pic de experiență în acel domeniu. Mă gândeam că nutriționiștii ar trebui să facă ceea ce se pricep ei cel mai bine să facă. În orice caz, când am început să lucrez pentru acea companie, am descoperit că îmi plăcea foarte mult și că aveam ocazia astfel să ajung în preajma multor oameni de afaceri influenți. Era de asemenea și foarte profitabil pentru mine.

Care crezi că a fost cea mai mare ocazie pe care ai ratat-o ca model? Dar ca femeie de afaceri?

Maye Musk: Am ratat multe oportunități ca model și ca femeie de afaceri, pentru că, atunci când îmi iau un angajament pentru un job sau pentru un proiect, și apare ceva mai bun pe parcurs, trebuie să îmi respect primul angajament. Trebuie să uit pur și simplu de celelalte oportunități dacă vreau să mai apară și altele.

Care crezi că este cea mai mare greșeală pe care o fac părinții din ziua de astăzi în legătură cu alimentația copiilor lor? Ce consecințe au aceste greșeli și ce presupune pentru copii corectarea acestora?

Maye Musk: Este greu să îi obișnuiești pe copii să mănânce legume. Copiilor le plac fructele, însă tu ca părinte trebuie să înveți să faci și legumele gustoase. Ca să îi ajuți pe copii să aibă o greutate sănătoasă, ar trebui să le oferi mai puțini cartofi prăjiți, mai puține dulciuri și mai puține alimente bogate în grăsimi. În plus, copiii nu trebuie ținuți numai în casă. Fii un exemplu pentru copilul tău mâncând sănătos! Ținta noastră trebuie să fie în permanență să avem copii sănătoși.

Cum crezi că ar trebui să arate magazinele alimentare ale viitorului astfel încât oamenii să nu mai poată pleca din ele cu alimente nesănătoase? Ce raioane ai desființa?

Maye Musk: Oamenii sunt responsabili pentru alegerile pe care le fac. Ei știu care alimente sunt nesănătoase. Eu iubesc dulciurile, prin urmare e de la sine înțeles că nu mi-aș putea dori să fie interzise. Însă am învățat să-mi controlez foarte bine porțiile pe care le mănânc.

În tinerețe te-ai luptat în mai multe rânduri cu kilogramele în plus. Deși încrederea în tine îți era afectată, ai devenit model XXL și ai depășit cu bine acele perioade. Însă persoanele care se confruntă cu probleme de greutate rareori reușesc să rămână încrezătoare.



Cum ai reușit de-a lungul timpului să îți recapeți încrederea în tine în momentele dificile?

Maye Musk: Cu siguranță că mi-am pierdut de multe ori încrederea în mine, dar am reușit să ascund acest lucru în spatele unui simț dezvoltat al umorului.

Ce sfat i-ai da unei persoane care și-a pierdut încrederea în ea?

Maye Musk: Trebuie să te gândești de ce ți-ai pierdut încrederea în tine. Dacă ai ajuns în acest punct din cauza faptului că simți că trebuie să fii perfect în tot ceea ce faci, trebuie să știi că acest lucru este imposibil. Dacă ai ajuns aici din cauză că cineva te insultă, atunci evită acea persoană sau acele persoane. Trebuie să cauți compania acelor oameni care te admiră pentru calitățile pe care le ai.

Dacă ar fi să le dai un singur sfat femeilor care citesc acest interviu, care ar fi acesta?

Maye Musk: Să aspire la fericire.

Credit foto: Susan Bowlus



