Justin Timberlake, devastat de moartea unei persoane dragi. “Am pierdut un suflet frumos”

Justin Timberlake a făcut anunțul trist! Una dintre solistele din trupa sa, care îi era și prietenă foarte bună, a murit la doar 39 de ani.

Cântărețul a postat pe pagina sa de Instagram mai multe imagini alături de Nicole Hurst, alături de un mesaj trist. „Inima mea este atât de grea. Am pierdut un suflet frumos săptămâna aceasta. Nicole a luminat fiecare cameră în care a intrat. Pe scenă și în afara ei, ea a fost o sursă constantă de bucurie și pozitivitate. Unele lucruri par atât de nedrepte și nu vom înțelege niciodată de ce se întâmplă. Ceea ce știu este că am avut șansa să râdem cu ea, să călătorim cu ea și să ne bucurăm de zâmbetul ei contagios. Nicole, nu este suficient să spun că îmi va fi foarte dor de tine. Mulțumesc pentru lumina ta. Voi face tot posibilul s-o iau cu mine. Te iubesc, sora mea. Pentru totdeauna o familie”, a scris Justin Timberlake.

Cauzele morții lui Nicole Hurst nu au fost dezvăluite, însă chiar ea a recunoscut pe pagina ei de Instagram, în 2019, că suferea de cancer de sân care s-a răspândit în creier, scrie parismatch.com.

Sursă foto: Instagram / Getty Images