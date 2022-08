Laura Giurcanu a apărut în videoclipul lui The Weeknd, la 16 ani: „Eram fană!”

Laura Giurcanu este o femeie extrem de frumoasă, iar acest lucru i-a adus multe avantaje de-a lungul vieții. Recent, s-a aflat că tânăra a apărut, în urmă cu 10 ani, într-un videoclip al cântărețului internațional The Weeknd! Ea a povestit pe TikTok întreaga experiență care a fascinat-o!

Laura Giurcanu este talentată, frumoasă, înaltă și inteligentă! Aceasta are parte de foarte multe avantaje datorită aspectului fizic de invidiat. După cum este bine știut, în urmă cu 10 ani, ea lucra drept model pentru o agenție extrem de cunoscută în România. La acea vreme, fosta concurentă „Survivor România” nu știa ce o așteaptă în viitor, însă Universul a fost de partea ei. Când avea doar 16 ani ea a apărut în videoclipul cântărețului internațional The Weeknd.

Întrebată de către un fan cum s-a întâmplat miracolul de a împărți același platou de filmare cu un artist de asemenea anvergură, Laura a povestit cu lux de amănunte întreaga experiență.



„Acum 9-10 ani The Weeknd a venit în România alături de toată echipa lui ca să filmeze videoclipul pentru piesa Twenty Eight, cel mai probabil din considerente de bani pentru că este mult mai ieftin, iar oamenii sunt extrem de talentați. Am primit un SMS de la agenția cu care lucram în momentul ăla și mi-au spus - casting videoclip The Weeknd în seara asta - și să aduc un costum de baie. Mă gândeam că nu sunt în cea mai bună formă a mea, că nu arăt atât de bine cum mi-aș fi dorit, așa că din teama de a fi respinsă nu m-am dus”, a început ea povestea.

Totuși, Laura și The Weeknd au reușit să se întâlnească datorită unei fotografii dintr-o revistă, în care modelul nostru purta o rochie de mireasă. Atunci, echipa cântărețului a sesizat-o și a vrut neapărat să o cunoască!

„Mai târziu în acea seară am primit un telefon și mi s-a spus că vrea să mă vadă neapărat echipa lui. Ce s-a întâmplat, de fapt, a fost că în drum spre România, în avion, eu apărusem într-o revistă promoțională într-o rochie de mireasă, făcusem un shooting pentru un designer român. Regizorul a văzut poza aia, i-a plăcut foarte tare, a sunat la designer, apoi la agenție și așa a aflat că sunt Laura. A vrut să mă vadă la casting, moment în care am intrat în încăpere. Nu era The Weeknd, era un membru din echipa lui și acest regizor, alături de un alt regizor român. M-au pus să dansez de parcă aș fi beată, mi-au făcut niște poze și a doua zi m-au sunat și mi-au spus că am luat job-ul și că ne vedem la filmări!”, a continuat ea.

Laura este foarte încântată pentru succesul pe care îl are în acest moment The Weeknd și susține că era fana lui încă de când a apărut în videoclip. Ba mai mult, cei doi au vorbit la vremea respectivă, iar amintirea este una extrem de frumoasă pentru vedeta noastră.

„Am ajuns pe platoul de filmare, au fost două zile de filmare. A fost foarte, foarte tare tot ce s-a întâmplat acolo. Atmosfera a fost foarte drăguță, am schimbat și câteva vorbe cu el. Și el era foarte tânăr atunci și m-a întrebat câți ani am, i-am spus că 16, mi-a spus „Wow! Ce mică ești!”, el avea 22 sau 23 de ani la momentul ăla. A fost o experiență foarte, foarte tare pentru care sunt recunoscătoare chiar și acum, mai ales când văd cât de popular a devenit el. Atunci nu era atât de popular, eu eram fană, dar el a devenit popular abia la un an după ce s-a întâmplat chestia asta”, a adăugat Laura.

