Laurette, mai supărată ca niciodată: "Cum ați putut să vă bateți joc?"

Laurette nu a mai fost așa de revoltată din perioada în care fiica ei era agresată de colegi la școală.

De data aceasta, a supărat-o foarte tare o situație legată de bunicul ei, care, din păcate, are probleme de sănătate. Vedeta acuză spitalul unde acesta a fost internat de neglijență și a postat un mesaj pe Facebook, însoțit de fotografii dure.

"Bunicul meu !!! Atașez aceste poze să vedeți în ce țară trăim și în ce hal a fost externat după 10 zile de spitalizare în Brăila la spitalul județean. Săptămâna trecută am fost în vizită la bunicul meu care a fost luat cu ambulanța acum câteva zile deoarece a făcut un preinfarct, a venit salvarea. L-a dus la spital ,internat . Evident că nimeni din familie nu a fost lăsat să între să-l viziteze , mâncarea este dusa bolnavilor ca la porci , paturi de tot rahatul, nu mai vorbim de mâncare și tratament . În ce taraă trăim ? De ce mai plătim asigurare medicală ?? Cum să externezi un bătrân în halul acesta ??? Doamne Dumnezeule, ce oameni sunteți ?? Cum ați putut să vă bateți joc de un bătrân în acest fel ??? Mie scârbă de sistemul medical românesc .Care e medicul care și-a bătut joc de bunicul meu în halul acesta ar trebui să răspundă pentru , bătaia asta de joc?!! (…) Nu am cuvinte !!!Am rămas efectiv socată când l am văzut în starea asta externat. Mulțumim domnului doctor Nițu de la medicală etajul 4 spitalul județean Brăila , unde oameni sunt tratări ca animalele ."









Postarea a stârnit o mulțime de reacții și a fost distribuită de sute de ori de cei care îi urmăresc contul, iar Laurette a răspuns la o mulțime de comentarii și a arătat cât este de supărată. Mulți i-au urat însănătoșire grabnică bunicului, dar până la ora publicării acestui articol, Laurette nu a mai dat detalii referitoare la starea acestuia de sănătate.



Laurette e foate apropiată de bunicii din partea mamei și, de câte ori îi vizitează, postează fotografii în care arată cât de bine se simte în casa acestora.

FOTO: FACEBOOK LAURETTE