Lili Sandu și băiețelul ei, infectați cu COVID-19: „Febra lui Tomi ne cam dă bătăi de cap”

Lili Sandu (42 de ani) a anunțat recent pe contul ei de Instragram că suferă de COVID-19. Atât fiul, Thomas Jay Cristian (1 an), cât și logodnicul ei, Silviu Țolu (30 de ani) sunt infectați cu coronavirus.

Cel mai mare motiv de îngrijorare al cuplului este febra lui Thomas care nu vrea să scadă nici sub tratament.

„Situația actuală: Pozitiv. A patra zi de COVID-19. Eu și Silviu suntem puțin mai bine azi, dar febra lui Tomi ne cam dă bătăi de cap, pentru că stă numai pe la 39. Când mă adun puțin o să vă povestesc”, a menționat Lili Sandu într-un story pe Instagram.



Anul trecut, mai exact în luna septembrie 2021, Lili Sandu a povestit fanilor că s-a decis să se vaccineze cu prima doză. „A fost ziua aia pe care am tot evitat-o. Tocmai am fost și mi-am făcut vaccinul, prima doză. Nu mai era de așteptat pentru că […] sunt tot mai multe cazuri. Am zis că trebuie să o fac pentru mine, pentru Thomas, pentru comunitate. Fiecare să facă ce poate, din partea lui. Nu este un story în care vă pun să vă vaccinați, Doamne ferește. Am negat vehement acest vaccin și orice tip de vaccin în general, pentru că voi știți cel mai bine ce trebuie să faceți. Am făcut vaccinul ăsta și cu gândul la libertate, pentru că sunt tot felul de îngrădiri acum. Nici nu pot să plec să-mi vizitez prietenii, să plec din țară, era o întreagă corvoadă”, a mărturisit la acea vreme Lili Sandu pe contul ei de Instagram.



Fiind foarte speriată de posibilele efectele adverse, Lili Sandu a spus că s-a documentat temeinic înainte de a face vaccinul: „M-am speriat așa un pic, recunosc. M-am și documentat înainte. Sper să fie bine și Doamne-ajută, că na, te documentezi, dar tot Dumnezeu trebuie să te ajute, să te protejeze. Dacă mi se întâmplă ceva, să dea naiba să mi se întâmple ceva, că vedeți voi…”, a mai zis artista.

„Să vă zic sincer, am avut niște emoții… Cred că nici la cezariană nu am avut atâta frică și atâtea emoții. Și în alea 10 minute de după. Parcă simțeam că mă ia un pic cu amețeală. Doamne, ce au băgat ăștia în noi, ne-au înfricoșat și mai rău. Hai că o să am certificat verde”, a încheiat vedeta.

