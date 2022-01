Marius Chivu, "Rață" din "Las Fierbinți", despre talentul său ascuns și despre glumele care i-au adus mari probleme

Îi dă viață lui Nicu Rață în Las Fierbinți, a fost, după spusele lui Mihai Bobonete, printre cei mai buni studenți la actorie din generația lui, a trecut prin multe în viață, dar, așa cum el însuși spune, își asumă tot ce a trăit.

Unul dintre momentele pe care le recunoaște e cel legat de faptul că...era să moară din cauza unei glume la stand-up. Incidentul a fost dezvăluit chiar de Mihai Bobonete, în podcastul DA BRAVO.

Mihai Bobonete: "La tine s-a întâmplat să spui o glumă, că ți-au desfăcut prezoanele la mașină! Au vrut să te vadă mort. Ce glumă ai spus?"





Marius Chivu: "Păi uite una dintre ele: ce mai fac (joc de cuvinte, română- engleză, fac/ f*** / n. a)americanii la Constanța? Tot românce! (...) Era un eveniment în afara Bucureștiului."





Mihai Bobonete: "O, my God, pentru asta au vrut să te omoare?!?!"





Mai târziu, Marius Chivu a încercat să facă o trupă de stand-up chiar cu Ionuț Ciocia, colegul din Las Fierbinți care îi dă naștere lui Brânzoi. Cu toate acestea, lucrurile nu au mers:

"Eu pe glume eram pe anatomie descriptivă. Ciocia a făcut bănculețe, a mers mai bine ca mine. (...) La următoarea propunere nu a venit nimeni, au venit niște vecini ai lui Ionuț, el s-a uitat și a zis, aaa, nu e multă lume și a plecat. Mi-a zis să iau eu toți banii. Am rămas eu. De aici s-a rupt, normal."







Puțini știu însă că Marius Chivu e talentat la poezie și e extrem de sensibil și de creativ. A recitat inclusiv în podcastul lui Bobonete, dar a mărturisit și că sensibiitatea excesivă i-a adus și neplăceri:

"Am slăbit de la plâns! Am rupt de plâns! Alergăm ca proștii după bani și când se strică unul, se strică toți! M-am dus și la psihatru! Întâi am vorbit cu un psiholog, mi-a pus nişte muzică, mi-a arătat o oglindă, când m-am văzut, am început să plâng şi mi-a zis, hai, gata, te-ai vindecat, 250 de lei/şedinţa. Am zis, băi, prea plângi, şi m-am dus la un psihiatru. Ăla a scris, eu ziceam așa-așa... După două ore, în care a dictat ce-i povesteam, a zis că e depresie post mariaj.M-am certat cu el! Băi, dă-mi un masochism, ceva..."





