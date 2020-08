Matei Dima, despre banii câștigați de influncerii de top, despre masca de protecție, despre planuri și viața în pandemie

Matei Dima are un milion două sute de urmăritori pe Instagram, a locuit și studiat în SUA, după care a cunoscut succesul în România sub numele de BRomania, iar în “Interviurile lui Vitalie” a răspuns sincer la întrebări mai mult sau mai puțin incomode.

A vorbit despre banii câștigați de un inflencer de top, despre viața pe timp de pandemie, despre purtatul măștii pentru protecție, despre planurile de viitor, despre motivul pentru care până acum s-a ferit să fie un lider de opinie și s-a axat doar pe comedie, dar și despre ce îl face să își dorească de acum încolo să își expună mai clar părerile, nu doar viziunea artistică.



Viata lui Matei Dima s-a schimbat în această perioadă de restricții, dar așa cum face în orice alt domeniu, el a încercat să se focuseze mai mult pe partea pozitivă a lucrurilor:





Matei Dima: ”În primul rând am început să remerg la sală. La mine e o bătălie constantă cu greutatea, dacă te uiți pe Instagramul meu sau pe orice media socială o să vezi că din lună în lună .. ori cu 10 kilograme mai puțin ori cu 20, ori iar mă îngraș, după care mă duc la sală ca nebunul și arăt altfel, știi. Și acum încerc să merg spre un echilibru. M-a învățat pandemia asta, că am stat și am analizat ultimii 5 ani și am planificat următorii 5 ani. Și chestia asta cu sănătatea era foarte importantă și o cam neglijam. Și asta e o chestie foarte importantă pe care încerc să o fac, încerc să fiu mai atent la ce mănânc, încerc să-mi împart ziua mai bine decât o împărțeam înainte. Încerc să dorm, nu prea am dormit în anul în care am făcut proiectele astea, pentru care ne și vedem azi, probabil.”







În ceea ce privește măsurile de protecție, deși a făcut un clip în care se amuza pe seama măștii și mulți au crezut că e împotrivă, Matei Dima a precizat că respectă indicațiile autorităților și că nu crede în teorii conspiraționiste. A mărturisit că există un moment în care își dă masca jos, atunci când un fan îl roagă să facă o poză, dar că și atunci păstrează o oarecare distanță, în măsura în care e posibil:



Matei Dima: ”Încerc să stau cât mai departe de oameni, dacă se poate. La mine e puțin chestia asta cu pozele, că vin destul de mulți oameni cu pozele și încerc să fac poza aia, nu neapărat să fim prea luați în brațe sau ... Le zic, hai să stăm și noi mai așa. Plus că îmi scot masca pentru că ei vor să arate că s-au întâlnit cu mine, știi, dacă pot masca pot să zică orice. Și îmi scot masca, secunda aia, cât fac poza, și după aia (…) Cred că sunt șanse foarte mici în secunda aia în care eu stau lângă o persoană, nu ne uităm unul la celălalt, nu ne suflăm în față, ne uităm o secundă către o cameră, nu ne luăm în brațe.. Cred că sunt șanse destul de mici, către infime, să se întâmple.” ”Încerc să stau cât mai departe de oameni, dacă se poate. La mine e puțin chestia asta cu pozele, că vin destul de mulți oameni cu pozele și încerc să fac poza aia, nu neapărat să fim prea luați în brațe sau ... Le zic, hai să stăm și noi mai așa. Plus că îmi scot masca pentru că ei vor să arate că s-au întâlnit cu mine, știi, dacă pot masca pot să zică orice. Și îmi scot masca, secunda aia, cât fac poza, și după aia (…) Cred că sunt șanse foarte mici în secunda aia în care eu stau lângă o persoană, nu ne uităm unul la celălalt, nu ne suflăm în față, ne uităm o secundă către o cameră, nu ne luăm în brațe.. Cred că sunt șanse destul de mici, către infime, să se întâmple.”

Creatorul de conținut a povestit că de multe ori i s-a întâmplat ca acțiunile sau cuvintele lui să fie interpretate, pentru că trăim o perioadă în care toată lumea își dă cu părerea fără să se informeze. A mărturisit că și-ar dori să își exprime viziunile și opiniile mai clar și că lucrează în acest sens cu el însuși:



Matei Dima: “Din păcate, mă dau cu părerea puțin pe Facebook! Și asta e un lucru la care lucrez, să îmi dau cu părerea mai mult. În mintea mea am vrut să fiu neutru, să stau cuminte și să creez content video și umor! Dar când am vrut să vin cu opinii și să vin cu ceva mai clar, mi e pare că în perioada asta te lovești de un zid.” “Din păcate, mă dau cu părerea puțin pe Facebook! Și asta e un lucru la care lucrez, să îmi dau cu părerea mai mult. În mintea mea am vrut să fiu neutru, să stau cuminte și să creez content video și umor! Dar când am vrut să vin cu opinii și să vin cu ceva mai clar, mi e pare că în perioada asta te lovești de un zid.”

Legat însă de părerile neavizate de care se lovește, Mate Dima a dezvoltat ideea:

Matei Dima: “Termenul “influencer” a căpătat o conotație negativă! Hai să le spunem așa unor oameni despre care nu înțeleg ce fac de fapt! Printre multele comentarii pe care le primesc pe net, oamenii mă trimit la muncă! Frate, tu știi cât muncesc eu? Ai idee că munesc de trei ori mai mult ca tine? Muncesc zilnic, nu există la mine weekend! De vreo doi ani de zile am învățat să muncesc smart, îmi setez niște scopuri clare!”



Și pentru că foarte mulți sunt curioși și cât câștigă un vlogger de succes, BRomania a vorbit și despre asta, la fel cum a discutat despre confuziile legate de influnceri, despre problemele dar și bucuriile pe care le-a avut în legătură cu filmul Miami Bici. Puteți afla mai multe în video-ul de pe PRO TV PLUS, care conține Interviul lui Vitalie.

FOTO: FACEBOOK MATEI DIMA