„Mi-am urmărit operația live”. Mărturiile lui Cătălin Măruță din spital

Așa cum i-a obișnuit, Cătălin Măruță îi ține la curent pe fani cu toate evenimentele importante din viața sa. Aflat pe patul de spital, prezentatorul a dat mai multe detalii despre operația pe care a avut-o ieri, 12 ianuarie.

Prezentatorul de la PRO TV a făcut o înregistrare video, pe care a postat-o pe Instagram. El le-a mulțumit toturor celor care i-au scris mesaje de susținere pe rețelele sociale.

„Mi-am dat seama cât de mult contează mesajele de la voi și cât de mult pot să-ți ridice moralul. Vă mulțumesc mult de tot. Am citit tot și pe facebook. Îți dau o energie aparte toate mesajele astea”.

„Am fost live pe parcursul întregii operații. Am stat de vorbă cu doctorul. Adică nu am fost anesteziat total. Doctorul povestea ce se întâmplă. Am văzut toată intervenția. E foarte interesan să-ți vezi operația live, să te uiți acolo și tu să nu simți absolut nimic”.

Andra s-a aflat tot timpul la spital, alături de soțul ei.

„A rămas cu mine toată noaptea. Mă înnebunește să beau apă. Ea este asistenta mea personală cu care nu mă înțeleg, mă pune să beau apă non-stop.



Cătălin Măruță a povestit că, înainte cu două zile de concertul de la Opera Română, Andra nu s-a simțit bine și a ajuns la spital. Cântăreața a spus că va vorbi altădată despre acest eveniment.

„Vreau să spun că și noi, ca și voi, de foarte multe ori, trecem prin aceleași situații. Andra a stat pe patul de spital înainte de concert, când lumea nu știa ce se întâmplă”.

Cătălin Măruță a fost deja externat, iar câteva zile va trebui să urmeze anumite proceduri pentru recuperare. Citește mai multe aici.



