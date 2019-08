Mihaela Rădulescu, despre relația cu iubita fiului ei: „E o bucurie să-ți vezi copilul îndrăgostit”

Mihaela Rădulescu mărturisește cu mâna pe inimă că fiul ei o face mândră. Însă, vedeta PRO TV recunoaște că Ayan a crescut și viața alături de el îi aduce acum alte provocări.

Mihaela Rădulescu a dezvăluit că fiul ei, Ayan, a venit acasă cu o fată pe care a prezentat-o drept iubita lui. Tânăra are 18 ani, cu trei mai mulți decât el, și i-a dat prezentatoarei de la FERMA – Un nou început ceva palpitații.

Într-un interviu acordat PROTV.RO la lansarea grilei de toamnă a PRO TV, Mihaela a dezvăluit care este relația ei cu iubita lui Ayan.

„Doamne ajută, e bine. O aduce acasă, ne știm, e mult mai simplu decât am crezut (râde). Îți faci tot felul de filme în cap, tot felul de gânduri. Zici mamă, o să fiu soacră. Trebuie să am grijă, să văd cum o să mă port. Dar, de fapt, e ca și când ai avea doi copii, fiindcă sunt copii până la urmă. Cel puțin în etapa asta. Teoretic pare simplu și distractiv, în același timp. E și asta o bucurie să-ți vezi copilul îndrăgostit, să-l vezi cum se poartă cu o fată, să vezi că ai făcut bine niște lucruri. Eu am vrut foarte tare ca el să știe și niște lucruri mai de modă veche, pentru că mie așa mi se pare că trebuie să se poarte un băiat, indiferent de epoca în care trăiește. Și m-am bucurat mult să văd că s-a prins asta.”

Mihaela Rădulescu: „Am un copil bun”

Vedeta PRO TV a mărturisit că are încredere în fiul ei, care până acum i-a demonstrat că tratează cu multă responabilitate și maturitate lucrurile importante din viața lui. Cum e școala, de exemplu.

„E o fericire pentru mine, am un copil bun. Știu, când mamele își laudă propriii copii sună ciudat, dar chiar am un copil bun. Un copil foate pasionat de școală, care știe foarte bine ce vrea, iar chestia asta mă bucură foarte tare. Nu aș fi avut vreo problemă dacă ar fi fost nehotărât, fiindcă e firesc la vârsta asta, dar deocamdată pare hotărât să meargă pe cibernetică. Cred că la el acolo se cheamă computer science. E o treabă care-i place și care îl preocupă. Nu vrea să meargă la orice facultate, vrea să meargă la cele din Ivy League (grupul celor 8 universități de top din nord-estul SUA – n.n.), mi-a făcut capul țăndări cu ele.”

„A înțeles ce-i trebuie acolo, dar nu numai că a înțeles, dar a făcut un lucru care ne-a uimit pe mine și pe tatăl lui. De unul singur s-a înscris la una dintre școlile astea, la un liceu de unde se intră cu probabilitatea cea mai mare la una dintre universitățile din Ivy League. Spre surprinderea mea, chiar a reușit. A fost admis. Ne-a lăsat efectiv cu gura căscată, fiindcă acolo nu mai ține de notorietatea mamei sau a tatălui. Acolo e pe bune și despre capacitățile lui de învățare și de comunicare. S-a dus singur la examen și l-a luat.”

L-ați ghidat în vreun fel sau l-ați lăsat să decidă singur? Știa el ce vrea?

„Asta și-a dorit el, eu nu sunt o mamă cu nu știu ce ambiții. Mi-am făcut treaba cât am putut de bine, dar fără să-l duc eu pe direcții care nu i se potrivesc sau pe care nu și le dorește.”

Care sunt lucrurile pe care mama nu-l mai învață pe Ayan și pe care le învață ea de la fiul ei?

„În general, noi mamele avem reputație de cicălitoare și când au ei 50 de ani sau noi 100. Deci, nu cred că noi o să avem vreo liniște din asta definitivă. O să ni se pară că tot timpul mai avem să-i învățăm ceva. Deci, la prima parte a întrebării o să răspund niciodată nu o să mă opresc să-l învăț. Apoi, trebuie să admit că mă uit la el și învăț. Când era el mai mic spuneam că el m-a învățat să fiu mamă. Poate sună un pic pretențios, dar e treaba pe care sigur o simți din instinct și care nu te învață nimeni.”

„Cred mult mai tare că astăzi, dacă îi iubești cu adevărat, pe copii trebuie să-i înțelegi și să afli cine sunt. Așa înveți să fii părintele lor în cea mai bună variantă. Eu asta am învățat de la fiul meu tot timpul, să fiu o mamă în regulă. Deși sună ciudat, el mă învață treaba asta mereu, pentru că și eu vreau să-l cunosc. Copiii noștri nu-s la fel de când se nasc până ajung oameni mari. Și fiul meu e diferit, iar eu văd asta”, ne-a spus Mihaela Rădulescu.