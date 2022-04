Mihai Bobonete, fotografii speciale cu delfini și de la pescuit 

În perioada sărbătorilor, Mihai Bobonete și-a surprins fanii de pe Instagram cu poze...altfel.

Alături de două fotografii în care înota fericit cu delfinii, Bobonete a scris:

"Atunci când am pus mâna pe elefant, în Africa De Sud, am rămas nemișcat 10 minute, parcă timpul s-a oprit în loc, am lăcrimat fără niciun gând concret, am zâmbit ca prostul minute în șir, dar nu am putut să-mi desprind mâna de pielea elefantului care stătea jos și se uita cu ochiul lui mare la micimea mea. A rămas pentru mine cea mai importantă interacțiune cu un animal și felul în care m-am simțit atunci nu se poate descrie în cuvinte, dar va pot jura că am călătorit interstelar, interplanetar, interuman…

Cu delfinul nu a fost la fel, dar tot se simte faină atingerea pielii lui. Aaaa, am uitat să va spun că elefantul de mai sus era încarcerat într-o pușcărie de elefanți din Africa pentru crime umane, dar niciuna dintre ele nu fusese făcută fără să fi fost provocați la nivelul cel mai intens…în fine, vreau să va spun că și delfinul asta avea cataractă, dar la ochiul celălalt!;)"