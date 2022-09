Mihai Trăistariu, decizie luată din cauza scumpirilor

Din cauza scumpirilor de la noi din țară, Mihai Trăistariu a luat o decizie radicală.

Pentru a face față cheltuielilor, acesta a făcut un împrumut bancar și a povestit despre asta la o televiziune de știri, citat apoi de spynews

”Am în schimb o teamă, că eu mai am apartamentele de la malul mării, și au venit un pic cam mari facturile, 280 de lei curentul -300, pentru fiecare în parte, am 6 apartamente. La apartamentul personal nu m-aș îngrijora, pot să dau și 400-500 de lei, important să fie cald în casă, nu vreau să trăiesc chinuit.





Contabila mă tot anunța că din pandemie încoace, eu mi-am făcut și împrumut la bancă Și mi-a zis că am o pierdere în valoare de 5 miliarde, 500.000 de lei, deci firma mea încă e pe minus, am împrumutat din bancă 3 miliarde și încă sunt pe minus, așa că trebuie să aduc acum venituri ca să ajung înapoi pe plus, pentru că mi-a fost foarte greu, n-am avut evenimente, în afară de aceste cazări, n-am avut nimic.





Din vara aceasta am mers bine și cu concertele, au început să sune telefoanele, am avut și în Italia, Malta, Galați, Bârlad, aproape fiecare weekend îmi aduce câte un concert și încet încet trebuie să pun bani acolo, să-mi acoperi datoriile mai întâi.”, a declarat Mihai Trăistariu.







