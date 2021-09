Mira a anunțat despărțirea de iubitul ei, după doi ani de relație. “Nu mai puteam să o ducem așa”

Mira și iubitul ei, Andrei, au decis să pună capăt relației pe care o aveau de doi ani. Artista a făcut anunțul neașteptat pe TikTok.

După ce mai mulți fani au întrebat-o ce se întâmplă cu relația ei cu Andrei, Mira a decis să dezvăluie faptul că nu mai sunt împreună. „A venit momentul să vă zic că da, ne-am despărțit. Cum cel mai probabil ați și bănuit. A venit momentul să fac videoul acesta pentru că era clar și evident că nu mai puteam să o ducem așa la nesfârșit cu ignoranța asta din partea mea pentru întrebările voastre. N-aș fi vrut să răspund. Era o zonă de ceață și pentru noi. Nu știam exact, cum se întâmplă și de obicei când oamenii se despart, nu știu dacă e gata, definitiv, te apucă gândurile… Nu am mai experimentat nicio situație de genul acesta, pentru că nu m-am mai afișat cu nimeni până acum”, a spus artista.

Cât despre motivul despărțirii, Mira a dezvăuit că ea și Andrei nu mai rezonau, dar că au rămas în relații bune. „Nici pe voi nu ar trebui să vă prea intereseze. Ne-am despărțit foarte prietenește. Am decis că nu mai rezonăm. Am rezonat până într-un punct. Nu e nicio problemă. Țin la el cum și el poate ține la mine, am petrecut aproape doi ani împreună”.

Sursa foto: Instagram