Monica Gabor are datorii de zeci de mii de euro în România! Cine o acuză pe fosta doamnă de la Izvorani

Duce o viață de lux și nu se ferește să arate acest lucru, mai ales pe rețelele de socializare, însă puțini știu că actuala doamnă Pink are datorii de zeci de mii de euro în România. Cine i-a adus acuzații și despre ce sumă este vorba mai exact

Fosta doamnă de la Izvorani trăiește acum în deplin lux, însă nu are niciun ban în cont, potrivit declarațiilor avocatei care a reprezentat-o la procesul de divorț cu Irinel Columbeanu. În urmă cu ceva timp, Monica Gabor a fost acuzată de aceasta că nu i-a virat cei 70.000 de euro, datorie care a rămas după ce povestea cu fostul om de afaceri s-a încheiat.

Procesul de divorț dintre Irinel Columbeanu și Monica Gabor a ținut primele pagini ale ziarelor la acea vreme, iar după ce totul a luat sfârșit, diva de la Izvorani a plecat în America. În urmă a lăsat, fără să știe prea multă lume, o datorie de 70.000 de euro, sumă ce reprezintă onorariul și cheltuielile de judecată ale Triponei Murgu, avocata care a reprezentat-o în procesul de divorț în urmă cu 11 ani.

„Nu am recuperat nimic. Am găsit într-un singur cont, în România, o suma derizorie, de doar 4500 de lei. Aceea i-am recuperat. Nu știu ce face în America, unde își ține banii. Problema e că dacă nu are nimic pe numele ei, e greu.

E vina mea, că am mers pe încredere, trebuia măcar jumătate din onorariu să-i cer, ca să mergem mai departe.

Dar ea se plângea că nu are, că stă cu chirie. Sincer, la început nu am vrut s-o iau ca şi clientă, dar mi s-a făcut milă de ea, că era vorba şi de un copil”, a declarat Tripona Murgu, potrivit playtech.ro.

