Oana Roman: "Anxioasă sunt și acum. Atacuri de panică făceam zeci pe zi"

Oana Roman e aproape mereu cu zâmbetul pe buze la evenmentele la care participă și în fotografiile în care apare, dar recunoaște că s-a confruntat cu multe stări de neliniște și de anxietate.

Cea mai recentă mărturisire făcută legat de acest subiect a venit pe într-o sesiune de întrebări și răspunsuri pe care vedeta a postat-o pe rețelele de socializare:

„Da, din păcate. Ani de zile. Anxioasă sunt și acum. Atacuri de panică făceam zeci pe zi. Acum mulți ani. Am făcut terapie și cred că nu există altă variantă.”, a scris Oana Roman.

Și în trecut, pe instagram, la secțiunea Story, Oana Roman a povestit cu sinceritate despre anxietate și depresie:

“Nu treci peste depresie, peste anxietate și peste atacuri de panică fără terapie. Este importantă credința și rugăciunea, dar în același timp este important să faci terapie. Depresia este o afecțiune medicală ca orice altă afecțiune. Este extrem de periculoasă și poate fi fatală, trebuie tratată la doctor. Treci peste ea în sensul că reușești să o faci să se diminueze foarte mult. Dar ea nu dispare 100% niciodată. Rămâne într-o stare foarte latentă undeva acolo și în orice moment se poate întoarce. De aceea trebuie să ai grijă de sufletul tău. Depresia intervine în momentul când tu nu mai ai grijă de sufletul tău, când te lași copleșit de toate problemele din jur și de viață”, a mărturisit Oana într-un Instastory.

“Eu am intrat în depresie la o vârstă foarte complicată. Aveam în jur de 14 ani. Părinții mei atunci nu au înțeles cât de rău eram și m-au dus să îmi trateze efectul, și nu cauza. Efectul a fost că din cauza puternicei depresii în care eram m-am îngrășat foarte tare. Pentru că nici nu mai făceam sport, m-au dus la endocrinolog. Tratamentul a venit abia după 15 ani. De abia în jurul vârstei de 30 de ani am înțeles că nu mai pot să trăiesc așa și m-am dus la doctor. Norocul meu este că am întâlnit un doctor psihiatru și psihoterapeut minunat. El a reușit să mă trateze fără tratament medicamentos. Eu aveam și o depresie puternică și stări de anxietate și atacuri de panică recurente. Sunt momente în care cad și eu, în care nu mai vreau să știu de nimeni. Momente în care îmi vine să plec la capătul Pământului și să las totul în urmă. Sunt momente în care cad în genunchi la propriu și simt că nu mă mai pot ridica. Dar găsesc mereu puterea să merg mai departe. Chiar dacă nu arăt, sunt momente în care mă simt singură, abandonată, atacată. Clipe în care mă simt rău fizic și psihic, dar mă ține cel mult o zi, pentru că m-a ajutat foarte mult terapia."

Acum câțiva ani, Oana Roman declara pentru Știrile Pro Tv: “Puneau problema să mă exmatriculeze pentru că făceam afront, veneam cu pază. Colegii mei au spus că “doamna profesoara noi credem că şi orice ultimă ţară din lumea asta fata prim ministrului merge cu paza la şcoală că aşa e regulă. Nu credem că ea greşeşte într-un fel sau că ea îşi doreşte un afront asupra cuiva făcând lucrul ăsta”. Mi-au luat apărarea, în anii aceia am trăit o depresie groaznică, pe care am început să o şi vocalizez în sensul că aveam momente când clacam pur şi simplu şi plângeam foarte rău şi ţipam foarte tare şi ceream ajutor. Tata oricum nu era acasă, mama nu prea avea timp şi atunci primul lucru pe care eu l-am făcut ca să mă pot ajuta pe mine a fost că m-am dus şi mi-am cumpărat un câine”.

