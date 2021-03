Paris Jackson, dezvăluiri despre copilăria sa. Ce lecții de viață a învățat de la tatăl său, Michael Jackson

Paris Jackson a făcut dezvlăluiri sincere despre copilăria ei și despre valorile pe care tatăl ei, regretatul rege al muzicii pop, Michael Jackson, i le-a insuflat.

Într-un interviu cu Naomi Campbell, Paris Jackson a recunoscut că în copilărie nu a fost ținută în puf și că tatăl ei, Michael Jackson, a învânțat-o să muncească pentru cee ace își dorește.

„Tatăl meu a vrut să se asigure că suntem culti, că suntem educați și nu doar să ne arate strălucirea și luxul. De asemenea, am văzut toate stilurile de viață. Am văzut țări din lumea a treia. Am văzut fiecare parte a spectrului ”, i-a spus ea lui Naomi Campbell, în seria de interviuri pe YouTube a modelului No Filter.

„Acum știu foarte bine că trebuie să muncesc pentru a avea totul. Trebuie să merg la audiții, lucrez din greu, studiez scenarii, îmi fac treaba. În copilărie trebuia să câștig lucruri. Dacă doream cinci jucării, trebuia să citim cinci cărți. Am învățat că trebuie să câșttig, nu să primesc totul fără niciun efort, doar pentru că îmi permit."

Deși Michael s-a stins din viață în 2009, Paris este încă profund influențată de el și i-a spus lui Naomi că muzica tatălui ei a făcut-o artista care este astăzi. „Sunt, în mod evident, un fan al muzicii sale. Știu toate versurile tuturor melodiilor și, cu siguranță, le voi asculta la nesfârșit. Dar simt că atunci când vine vorba de influențe, simt că fiecare parte a copilăriei mele va influența întotdeauna cum sunt eu astăzi.”