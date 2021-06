Pepe, dezvăluiri despre o nouă relație. “Sunt în tatonări”

Vestea că Pepe și Raluca Pastramă divorțează a fost total neașteaptă și a luat prin surprindere pe mulți. La câteva luni de la despărțire, iată că se vorbește deja despre noi relații.

Raluca Pastramă declara în urmă cu ceva timp că despărțirea de Pepe nu a fost ușoară și că a a vut o perioadă grea din punct de vedere psihic. De asemenea, întrebată în repetate rânduri dacă se gândește la o nouă relație, Raluca a răspuns că nici nu vrea să audă de așa ceva și că importante pentru ea sunt fetițele și familia.

De cealaltă parte, Pepe pare că își vede de viață și a dat de înțeles că lucrează la partea emoțională și nu este exclus chiar să aibă o relație. „Cred în dragoste adevărată. Nu pot să judec o persoană după alta. Fiecare femeie din viața mea a avut parte de același tratament, i-am pus lumea la picioare, a fost iubită, respectată și i-am oferit libertate și susținere. Am avut etape furmoase de iubire cu fiecare persoană din viața mea. Am ajuns în punctul în care mă simt iubit, respctat. Nu sunt într-o relație, sunt în tatonări. Mi-e simplu să spun că sunt și în cinci relații, nu am nici cea mai mică jenă. Dumenzeu îți oferă peste noapte câte o șansă de asta pe care nu o poți rata. În momentul în care conștientizezi că e ceva ce merită, mă arunc și în prăpastie, fără regrete, fără să mă gândesc”, a declarat Pepe la podcastul lui Damian Drăghici.





Sursă foto: Instagram