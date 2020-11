Pepe, prima declarație după ce s-a spus că și-a agresat soția! Ce a spus despre incident

Zilele trecute, presa tabloidă a notat că Pepe și-ar fi agresat soția în parcarea terenurilor de tenis din complexul sportive Dinamo și că, mai mult decât atât, Raluca Pastramă a obținut un ordin de protecție.

Inițial, niciuna dintre părțile implicate nu a oferit vreo reacție în privința incidentului, însă odată ajunși la Judecătoria Sectorului 2, acolo unde au fost citați după ce Raluca Pastramă a depus la poliție o plângere pe numele artistului, Pepe a vorbit public despre presupusa agresiune.

„Dacă ar fi existat vreo violență, ar fi fost dovedită astăzi! Eu de asta am tăcut, ca să vedeți cât de furmoasă este la față, nu are nimic. Neavând nimic, și-a retras plângerea acum. Nu s-a întâmplat niciun act de violență, nimic, s-a încercat să se construiască niște probe pentru divorțul care urmează, dar nu s-a putut a fi construite. Să își dea masca jos, să vedeți ce pumn în gură i-am dat. Nu există așa ceva, oameni buni! Eu nu reprezint un pericol pentru nimeni, eu sunt cel mai bun și cel mai calm om din lume, dar problema mea este că sunt foarte argumentat când mă cert cu cineva și deranjez când spun adevărul. Acel ordin a fost emis fără nicio probă, nu a existat nicio zgârietură, nicio lovitură, niciun martor, nimic! Eu am de crescut și de educat niște copii”, a spus Pepe, imediat după Raluca Pastramă și-a retras plângerea, iar oamenii legii au anulat ordinul de protecție.

„Nu stau să mă joc să facem o plângere, să mai fac niște probe, să am și eu, că m-ar fi bătut. Păi cică: dacă nu ar fi, nu s-ar mai povești”, a mai afirmat artistul, care a dat de înțeles că un motiv al divorțului ar fi și faptul că soția l-a înșelat.

Vezi și: TikTok dă trendul în muzică!