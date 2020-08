Prima reacție a Irinei Loghin după ce a fost diagnosticată cu Covid-19

Interpreta de muzică populară Irina Loghin a fost diagnosticată cu Covid-19. Ea a fost internată la Institutul „Matei Balș”, împreună cu alți 3 membri ai familiei.

Irina Loghin, soțul ei (Ion Cernea), fiul lor (Ciprian) și soția acestuia au ieșit pozitiv la testul pentru coronavirus. Artista a reacționat pe rețelele sociale, acolo unde a confirmat diagnosticul.

„După cum probabil ați aflat, am fost testată pozitiv cu noul coronavirus. Vreau să vă asigur pe toți că sunt bine, că nu am avut și nu am absolut niciun simptom, iar radiografia pulmonară și toate analizele de sânge au ieșit în regulă. Mi-am făcut testul din proprie inițiativă, fiind a treia oară când îl fac, la distanță de o lună. Din păcate, de data aceasta am avut ghinionul ca rezultatul să fie pozitiv. Dar Dumnezeu mă iubește și m-a ferit de o formă mai agresivă a acestei boli”, a anunțat Irina Loghin.

Interpreta de 81 de ani a dezvăluit că s-a simțit copleșită de apelurile și mesajele de încurajarea pe care le-a primit în ultimele zile și că acestea au ajutat-o să ducă mai ușor boala.

„Cu emoții în suflet v-am simțit aproape în aceste zile. Am primit sute de telefoane, mii de mesaje pe pagina de Facebook (…) Vă mulțumesc tuturor pentru că mă prețuiți, pentru că mi-ați dovedit încă o dată că îmi sunteți alături atât la bine, dar mai ales la greu! În încheiere, atât vă pot spune: Eu sunt tot Irina voastră/ Iar voi... tot ce am mai bun!”, a transmis Irina Loghin.

Fotografii: Agerpres

Vezi și VIDEO: George Burcea și Gabriel Toader sunt pregătiți să ia cu asalt FERMA! Imagini exclusive din ultima lor zi cu familia