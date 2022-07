Prima reacție a Iuliei Vântur, după ce s-a zvonit că s-a despărțit de Salman Khan

Iulia Vântur a rupt tăcerea, după ce s-a zvonit că s-ar fi despărțit de actorul Salman Khan.

Recent, în presă a apărut un zvon legat de Iulia Vântur și Salman Khan, cum că aceștia s-ar fi despărțit. Totul ar fi pornit de la declarația unui apropiat al vedetei, însă Iulia Vântur infirmă acest lucru.

Iulia Vântur a ținut să lămurească situația și să explice ce se întâmplă de fapt cu relația ei cu Saman Khan.

"Se ia un quote oarecare (postat pentru că e un quote foarte bun), chiar dacă nu are legătură cu subiectul și se face o 'mare știre de senzație'. Dragii mei, eu nu îmi trimit 'mesaje cu subînțeles' pe insta, am cale directă, dacă am ceva de comunicat. Însă, cu părere de rău, vă spun că știrea voastră este falsă. Și o 'persoană apropiată a mea' nu ar da niciodată asemenea declarații. Hai să fim sănătoși...vă anunț eu dacă fac vreo schimbare în viața mea!", a scris Iulia Vântur în mediul online.



Sursă foto: Instagram