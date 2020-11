Reacția autorităților după ce Cristina Joia de la „Visuri la cheie” a fost agresată într-un magazin

Cristina Joia, unul dintre designerii de la „Visuri la cheie”, a trecut prin momente de groază în weekendul trecut, după ce a fost agresată într-un supermarket din Capitală.

Vedeta PRO TV s-a deplasat sâmbătă pentru a-și face cumpărăturile într-un magazin din Sectorul 4, iar în fața locației a întrebat-o pe o doamnă dacă mașina ei este cea parcată pe trecerea de pietoni. Deranjată că este trasă la răspundere, femeie a mers după Cristina Joia în supermarket și a lovit-o cu bestialitate în față.

„M-am trezit cu un pumn în față. Lovitura a fost extrem de puternică. Pe moment nici nu am realizat ca ea avea un obiect dur, ascuțit pe mână. Am căzut jos, timp în care ea a fugit. Oamenii se uitau, dar nu suna nimeni la poliție, la ambulanță. O fetiță a fost cea care, în primă fază, s-a aplecat să-mi dea un șervețel. Am sunat singură la ambulanță, timp în care un domn a sunat la poliție. Am ajuns la spital și am fost operată de urgență pentru că aveam piramida nazală spartă. Acum sunt în continuare în spital, iau calmante pentru durere și aștept ca medicii să-mi spună că este totul în regulă. Încă nu-mi vine să cred ce mi s-a întâmplat, dar mi-am mai revenit din șoc”,a spus duminică seară, pentru protv.ro, Cristina Joia.

„În cauză polițiștii Capitalei s-au sesizat din oficiu sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire și alte violențe și desfășoară activități pentru depistarea autorului și pentru stabilirea tuturor împrejurărilor care au condus la producerea evenimentului”, au afirmat oamenii legii, pentru Știrile PRO TV.

Suspecta a fost deja identificată de polițiști cu ajutorul camerelor de filmat din magazine, iar în funcție de numărul de zile necesare pentru îngrijirea medicală a Cristinei Joia, va fi făcută și încadrarea juridică a faptei: fie loviri sau alte violențe, fie vătămare corporală. Sunt infracțiuni pentru care agresoarea riscă până la zece ani de închisoare.

