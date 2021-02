Reacția lui Selly după ce a pierdut procesul cu Poliția Română! Ce l-au învățat oamenii legii să facă

La începutul acestui an, presa din întreaga țară a notat că Selly a pierdut un proces cu Poliția Română, în urma căruia a rămas fără permisul de conducere pentru 90 de zile.

Chiar dacă inițial celebrul vlogger nu a vorbit despre acea întâmplare, s-a aflat că acesta conducea pe A1 cu 189 km/h, viteza maximă legală fiind de 130 km/h. Mai mult decât atât, tabloidele au afirmat că Selly a contestat procesul verbal pe motiv că polițistul a scris urât.

Acum, la aproximativ o lună de când tânărul a pierdut procesul și la opt luni de când a fost surprins de radar, Selly a dezvăluit ce s-a întâmplat atunci când a fost oprit de poliție, afirmând că oamenii legii sunt cei care l-au sfătuit să facă o contestație!

Selly a povestit cu lux de amănunte ce s-a întâmplat și cum a decurs întâlnirea cu polițiștii, ținând să precizeze că evenimentul neplăcut a avut loc în luna iunie, imediat după ce a trecut cu bine examenul de bacalaureat și a decis să se mute în București.

„Mi-a căzut cerul în cap, pentru că mi-am dat seama că am scăpat de BAC, am și eu dreptul la o vacanță. Era începutul verii, aveam planuri: să mă duc la mare, să mă duc la munte. Ca să nu mai zic de câte drumuri trebuia să fac Craiova-București, cu mutarea. Polițiștii m-au recunoscut, știau cine sunt. Când am greșit, îmi asum. Să nu credeți cumva că poliția din România tratează în mod preferential vedetele. M-am împrietenit cu polițiștii și le-am făcut salut video pentru copii. Și ei mi-au zis să fac contestație, pentru că noi, împrietenindu-ne, le-am zis: «Băi, sincer vă zic, faceți un lucru corect că îmi luați permisul, dar mă puneți într-o situație foarte nasoală, pentru că eu am foarte multe drumuri de făcut, călătoresc foarte mult cu mașina». Și ei mi-au zis: «Fă, tată, contestație. Faci contestație, stai liniștit, mai ai un an de zile permis, relaxat. Și, când o să ai o perioadă mai puțin aglomerată, pierzi contestația și stai trei luni fără permis». Și le-am zis: «Bă, aveți dreptate»! Deși nu e corect să faci contestație atunci când tu știi că ai greșit. Ideea e că nu puteam să pierd permisul atunci. Am sunat un avocat și l-am angajat să facă contestație. N-am știut că avocatul a scris în contestație că polițistul a scris urât. Sincer, polițistul a scris urât, a scris groaznic, abia înțeleg ce scrie în proces. Deci mi se pare că chestia asta e oarecum întemeiată. Ideea e că nu sunt eu idiot să contest scrierea unui polițist în instanță. Știam că o să pierdem, doar voiam să mai amănâm un pic, ca să trec eu cu permis peste perioada aia în care făceam foarte multe drumuri”, a spus Selly pe YouTube.

