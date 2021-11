Soția lui Jason Statham, apariție irezistibilă cu burtica de gravidă la vedere

Rosie Huntington-Whiteley și Jason Statham formează unul dintre cele mai frumoase și sudate cupluri de celebrități. Ei sunt în așteptarea celui de-al doilea copil.

Rosie a pozat recent pentru o revistă de modă, iar într-o fotografie apare cu burtica de gravidă la vedere. Fanii au fost încântați să o vadă în asemenea ipostază, mai ales că modelul și-a ascus sarcina câteva luni.

Modelul și actrița, în vârstă de 34 de ani, are un fiu de patru ani, Jack, împreună cu partenerul ei, actorul Jason Statham. Acum este însărcinată cu al doilea copil.

Vedeta, care și-a lansat recent propriul brand de cosmetice, Rose Inc, a recunosut că a trecut printr-o criză de identitate după ce s-a născut Jack în 2017.

„Pentru o perioadă, după ce am avut primul meu copil, am simțit o schimbare reală de identitate și un fel de regret pentru modul meu de viață anterior și cine eram... Simțeam că imi fuge pământul de sub picioare. Acum, am o mai mare încredere în mine”, a dezvăluit Huntington-Whiteley, într-un interviu pentru revista Porter.

Sursă foto/ Instagram: rosiehw

Vezi și: Întrebarea Mesei Rotunde cu Mario Fresh