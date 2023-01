Theo Rose, bârfită într-un mall din București. Cum a reacționat artista când a auzit ce spun oamenii despre ea

Theo Rose este una dintre cele mai apreciate, cunoscute și iubite artiste de la noi din țară. Aceasta nu doar că are o carieră impresionantă în industria muzicală, ci a debutat și în cea a actoriei, interpretând un rol important în serialul Clanul de la PRO TV. Dacă viața profesională este pusă la punct, și cea personală la fel! Frumoasa antrenoare de la Vocea României formează un cuplu cu regizorul Anghel Damian, alături de care va avea și un copil.

Theo Rose traversează una dintre cele mai frumoase perioade din viața ei, fiind în centrul atenției atât din punct de vedere profesional, cât și personal. Artista are o relație cu Anghel Damian, bărbat care i-a dăruit și un copil. Actrița din CLANUL este însărcinată și abia așteaptă să aducă pe lume primul ei copil.

Recent, Theo Rose a povestit faptul că se afla cu iubitul ei într-un mall din Capitală atunci când a auzit un grup de oameni vorbind despre ea. Aceștia se aflau în fața unui panou care afișa o imagine cu artista care purta bijuteriile unui celebru magazin de accesorii de lux.

Cântăreața a auzit cum trei oameni, doi bărbați și o femeie, trecuți de 45 de ani, dezbăteau viața amoroasă și trecutul ei:



„O să am toată viața mea o amintire legată de filmul ăsta. Am fost cu Anghel, eram bucuroși, că ne-a plăcut filmul. Treceam pe lângă panoul unde apare reclama mea. În fața mea un grup de trei oameni, o doamnă cu doi domni, trecuți de 45. Ăla mai chelios s-a uitat mai insistent la panoul ăla și am zis să fiu atentă, că sigur zice ceva. Mergeam în spatele lor, dar eram atentă că sigur începea discuția despre mine. Omul a întrebat politicos: „Cine e fata asta?' A început ea: „Asta? Stai că îi spun eu cine e asta'. A început, mi-a luat toată viața la rând. Zicea de Anghel: „Ăsta cu care e acuma e regizor, ea e cu regizorul acum, regizorul a fost cu cineva mai în vârstă decât el'. Știi cum spunea? De parcă ei nu i-ar fi plăcut să aibă un gagic mai tânăr. „Înainte, știi cu cine a fost înainte? Cu nepotul lui Nea Marin', a povestit artista, pe rețelele de socializare.

Atunci când a auzit comentariile celor trei oameni, Theo Rose s-a amuzat și a început să râdă în spatele lor. După ce au terminat de comentat viața personală a vedetei, aceste persoane s-au întors și în acel moment artista i-a salutat, gest făcut pentru a le arăta că i-a auzit:

„Râdeam în spatele lor și omul ăla făcea urât, să vomite și alta nu. Anghel nu prea înțelegea, că nu prea aude bine. Într-un minut jumătate femeia aia a zis tot ce a citit în presă de mine. A stat să vadă tot ce fac. Am coborât și le-am zis și eu: „Bună seara! Vă salutăm!'. Am plecat, le-am zis ca să se simtă', a încheiat aceasta.

Sursă foto: Theo Rose/Instagram

