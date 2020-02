„Port un holter care îmi va spune care e următorul pas”! Andreea Marin, probleme cu inima?

În urmă cu aproximativ o lună a împlinit 45 de ani, iar acest lucru pare că a făcut-o pe Andreea Marin să se gândească mai mult la sănătatea ei.

Fosta prezentatoare TV a postat pe pagina ei de Instagram o fotografie realizată în timp ce își făcea o evaluare cardiologică, sfătuindu-și fanii să își facă și ei teste cel puțin o data pe an.

„«Timpul nostru liber este din ce în ce mai redus, îngrădindu-ne mult posibilitatea de a face cele mai bune alegeri pentru o sănătate durabilă. Muncim în stres și pe grabă, fără o disciplină a alimentației sănătoase, fără a practica activitate fizică în mod regulat. Tocmai de aceea bolile cardiovasculare duc anual la peste 4 milioane de decese în Europa, vorbim de principala cauză de deces în toate ţările europene», spune dr. Ștefan Busnatu, medic specialist cardiolog, asistent universitar, tânăr ambasador al României pe Prevenție Cardiovasculară din partea Asociației Europene de Cardiologie Preventivă, membră a Societății Europene de Cardiologie. Pe mâinile sale am încăput azi, cum se spune, verificând dacă inima mea își face treaba cum ar trebui, căci e mai bine să previi și să te întrebi măcar o dată pe an dacă ești bine cu sănătatea, înainte de a avea surprizele neplăcute de care tot auzi în jurul tău, chiar și în cazul oamenilor tineri, activi, la care nu te-ai aștepta să aibă probleme. Și totuși cu inima nu te joci. Inima ta e viata ta. Port până mâine un holter care îmi va spune mai clar care e următorul pas de făcut, după ce testul de efort a arătat că nu sunt motive de îngrijorare evidente. Și totuși stresul își spune cuvântul uneori, pentru noi toți. Acum, că am început anul cu bine și în sfârșit m-am odihnit, am hotărât să îmi acord atenția pe care o merit. Și tu meriți să ai liniștea că... ești bine! Mergi la un control, preventiv”, a scris Andreea Marin pe Instagram.

