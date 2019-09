A fost agent Scully în X Files și se prgateste să fie Margaret Tatcher în The Crown. Cum arată Gillian Anderson la 50 de ani

Am urmărit cu sufletul la gură aventurile agenților Mulder și Scully în Dosarele X și am visat la o poveste de dragoste cu final fericit între cei doi protagoniști. Gillian Anderson a fost multă vreme raportată la cel mai celebru rol al său.

La 50 de ani, actrița poate considera că are o carieră de succes. În prezent face furori în lumea teatrului: joacă pe West End, în Londra, în piesa All About Eve.

În plus în 2020, vă apărea în serialul premiat cu Emmy, The Crown, acolo unde o va interpreta pe “Doamna de Fier” – Margaret Tatcher.

Din 2013 până în 2016, Gillian Anderson a jucat alături de sex simbolul Jamie Dornan în The Fall, un serial apreciat și premiat.

Ea a jucat rolul unui detectiv, iar el al unui criminal și violator în serie. "Gilian este incredibilă, este o actriță feroce", a spus Jamie Dornan despre colega sa.

Anul trecut, la 49 de ani, actrița a primit o binemeritată stea pe celebrul bulevard Walk of Fame.

În 1996, Anderson a fost fost desemnată cea mai sexy femeie din lume de către FHM, iar în 2008 s-a clasat pe locul 21 în Topul celor mai sexy femei din toate timpurile.

De-a lungul timpului, presa a discutat în nenumerate rânduri despre presupusa relație dintre Gillian Anderson și David Duchovny și chimia celor doi actori. Într-un interviu acordat ziarului Huffington Post, actrița a vorbit deschis despre relația lor și a mărturisit că cei doi sunt doar buni prieteni.

Când reporterul a întrebat-o dacă speculațiile despre relația sa cu actorul din Californication sunt adevărate, actrița a spus că nu. "Acum că totul s-a terminat, îți pot raspunde că nu. Era o idee frumoasă, dar nu se va întâmplă".

În prezent, actrița este cuplata cu scriitorul Peter Morgan si are trei copii, din două relații diferite.