Adela Popescu, față în față cu provocările, la întoarcerea din vacanță: „Urmeaza o atat de cunoscuta etapa”

Timp de câteva săptămâni, Adela Popescu a fost plecată în vacanță, împreună cu soțul ei și cu cei trei copii pe care îi au împreună. Se spune că ce este frumos trece repede, iar de aceeași părere pare că este și Adela Popescu, fiind lovită de realitatea de acasă.

Adela Popescu trebuie să își reintre în ritmul de dinaintea vacanței, mai mult forțat, căci noul an școlar este aproape. Prin urmare, prezentatoarea și-a reluat activitățile de zi cu zi, dar nu îi pare rău de acest lucru, deoarece, pentru ea, nimic nu este mai important ca familia.

Fosta actriță vede totul ca pe începutul unei noi etape firești din viața ei și se va asigura că va face lucrurile așa cum trebuie, pentru ca cei trei copii ai săi să aibă parte de tot ceea ce este mai frumos. Adrian a avut, deja, prima zi de grădiniță și noi schimbări vor urma în scurt timp.

„Din nou acasa. Dupa o vara plina, incepem sa ne asezam din nou in confortul canapelei, in gustul cafelei de pe terasa, in programul copiilor de somn, in dimineti in pijamale, in aglomeratia strazilor, in agitatia intalnirilor.

Azi, Adrian a mers pentru prima data la gradinita… Baietelul nostru de doi ani si o luna a inceput gradinita. Urmeaza o noua dar atat de cunoscuta etapa. Sa fie cu dimineti fara plansete si nopti fara viroze”, a povestit Adela Popescu, pe contul ei de Instagram.

Adela Popescu a avut o vară plină de evenimente frumoase. Pe lângă o vacanță lungă și de neuitat și aniversarea unuia dintre fiii ei, Adela Popescua și soțul ei au aniversat opt ani de când și-au unit destinele în fața ofițerului de stare civilă.

Fericitul eveniment a fost marcat și în mediul online, prin intermediul unei postări în care prezentatoarea TV le-a mulțumit apropiaților pentru ajutorul și pentru sprijinul acordat de-a lungul timpului. Comentariile nu au întârziat să apară, iar fanii i-au felicitat pe cei doi pentru familia frumoasă pe care și-au întemeiat-o.

SURSA FOTO: Facebook Adela Popescu

VEZI ȘI VIDEO