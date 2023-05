Adelina Pestrițu a postat o fotografie în care apare nemachiată și fără filtre de înfrumusețare: Fără fandoseli

Adelina Pestrițu este una dintre cele mai cunoscute și apreciate creatoare de conținut de la noi din țară, aceasta fiind urmărită pe Instagram de peste 1.8 milioane de oameni atât din România, cât și din străinătate. Vedeta se afișează constant în tot felul de ipostaze, ținându-și fanii la curent cu toate noutățile din viața ei personală.

Adelia Pestrițu este o persoană asumată, care nu ține cont de nimic atunci când vine vorba de pagina sa personală de Instagram. Vedeta nu doar că promovează diverse produse cosmetice sau branduri de haine pe care le apreciază, ci le și oferă urmăritorilor ei sfaturi despre un stil de viață echilibrat, lecții de bune maniere sau rutina ei de îngrijire.

Recent, bruneta le-a arătat fanilor cum arată naturală, fără filtre, machiaj sau alte artificii utilizate de influenceri pe rețelele de socializare:

„Hm. O simplă poză după baie înainte de somn, fără filtre, fără make-up, fără fandoseli”, a scris Adelina Pestrițu pe Instagram, alături de fotografia în care apare fără machiaj. (VEZI ÎN GALERIA FOTO DE MAI SUS IMAGINEA)

Adelina Pestrițu a fost sinceră și cu privire la intervențiile estetice pe care le are:

„Am două intervenții: augmentare mamară și rinoplastie. Nu pot să spun că am un număr de intervenții pe care mi-l doresc să-l bifez anual, ajung în cabinetul medicului estetician de câte ori simt că este nevoie. Da, am (n.r: intervenție la buze), dar nu-mi place să exagerez, foarte rar intervin în privința lor, mai mult pe zona conturului. În cazul meu, operația de rinoplastie nu a fost doar de ordin estetic, ci și cu niște complicații la bază. S-au rezolvat niște probleme, dar știu că m-am dus tremurând ca o piftie, am fost super panicată, și înainte și după și vreo 3 luni după operație, dacă nu spre un an. După un an pot să spun că am văzut rezultatul final pentru că am apelat la metoda tradițională, nu la laser”, a povestit Adelina Pestrițu.

Sursă foto: Adelina Pestrițu/Instagram

