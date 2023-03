Ana Morodan cere iertare: În Africa, când un om greșește, tot satul vine să îl mângâie și îl îmbrățișează

După ce a ajuns în arestul poliției pentru că a condus fără permis, a lovit o mașină în trafic și ar fi fost și sub influența drogurilor și alcoolului, Ana Morodan cere iertare pe internet. “Într-o comunitate din Africa, când un om greșește, tot satul vine să îl mângâie și îl îmbrățișează”, spune influencerița într-o postare de pe Facebook și Instagram.

“Pentru copiii care mă urmăresc și visează să fie și ei influenceri. Nu faceți ca mine. Să nu vă credeți mai puternici decât viața, să nu vă lăsați seduși de celebritate și să riscați totul pentru asta. Să nu vă faceți că zâmbiți și că sunteți fericiți când nu mai e niciun pic de soare în viața voastră. Nu merită.

Pentru toți ceilalți, am greșit, îmi pare rău că v-am dezamăgit și sunt recunoascatoare că nu am făcut și mai mult rău.

Am vrut să fiu fata iubită și fericită. Acum mi-aș dori să fie posibilă o lume că într-o poveste pe care am auzit-o odată. Într-o comunitate din Africa, când un om greșește, tot satul vine să îl mângâie și îl îmbrățișează. Ei cred că toți suntem buni și avem nevoie mai mult ca oricând de înțelegere și dragoste umană, atunci când greșim. Fiind blânzi cu cel care a greșit, îl ajută să se reconecteze la natura lui adevărată, cea bună. Aveți grija de mintea și sufletul vostru”, spune Ana Morodan.

Potrivit stirileprotv.ro, Ana Morodan, „contesa digitală”, a fost reținută de poliție, după ce a provocat un accident. Influencerița a refuzat inițial testarea, dar a fost descoperită conducând sub influența alcoolului și a drogurilor, la al doilea filtru, în aceeași seară.

„Am condus fără carnet. Nu am consumat nicio substanță, doar am condus fără carnet. Am luat pastile de somn că sunt insomniacă. N-am primit semnale de la polițiști. Sunt foarte ok. Am condus fără carnet, frate, nu am făcut alte prostii”, a spus Ana Morodan.

Polițiștii au decis să o rețină peste noapte, iar miercuri după-amiază au dus-o în fața procurorilor de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 din București. Aceștia vor decide cum va evolua acest dosar penal și dacă Ana Morodan va fi cercetată în stare de libertate sau sub control judiciar sau dacă vor cere cea mai aspră măsură și anume să ajungă cu ea în fața și să ceară arestarea preventivă pentru 30 de zile.