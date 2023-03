Codin Maticiuc, întâmplare îngrozitoare! A fost atacat cu un cuțit în Herăstrău: „Acum mulți ani”

Fără doar și poate, Codin Maticiuc este unul dintre cei mai cunoscuți bărbați din România, iaraparițiile lui de la PRO TV, din „Vlad”, „Clanul” și „Masked Singer” i-au adus o notorietate și mai mare.

Odată cu debutul noului sezon din „Clanul”, care se vede în fiecare duminică, de la ora 20.00, și în avans pe VOYO, Codin Maticiuc a stat de vorbă cu reporterii emisiunii „La Măruță”, cărora le-a povestit o întâmplare periculoasă prin care a trecut în urmă cu mai mulți ani.

„Au fost multe, multe situații periculoase. A fost și la televizor acum mulți ani. Acum mai mulți ani, am fost implicat într-o altercație undeva prin Herăstrău, în care un tip a vrut să mă taie cu un cuțit. A fost foarte greu, am scăpat cu greu cu viață. M-a fugărit, m-a prins... A fost îngrozitor până am reușit să scap. Am avut tot felul de nenorociri, de bătăi. Am trecut prin niște chestii... Cred că e și drăguț să ai ce să povestești”, a spus Codin Maticiuc.