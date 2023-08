Irina Baianț face echipă cu Tudor Chirilă la Vocea României. „Este o experiență superbă”

Irina Baianț este una dintre cele mai cunoscute soprane din România. Artista a cântat pe cele mai importante scene ale lumii, în Franța, Belgia, Olanda, Germania și alte țări. Recent, a primit invitația de a fi Vocal Coach pentru membrii echipei lui Tudor Chirilă, la Vocea României.

Platoul de la Vocea României nu este un loc necunoscut pentru Irina Baianț. Ea a mai cântat pe această scenă, alături de foști concurenți, care au ajuns în finală.

„Ne-am cunoscut la Vocea României în 2014, când am cântat în finală alături de Tiberiu Albu și am câștigat! Am rămas prieteni de-a lungul anilor, ne-am sfătuit în momente importante, am împărtășit bucurii profesionale și anul trecut am reușit să aducem trofeul din nou în echipă, invitată în finală de această dată alături Iulian Nunucă. Anul acesta, colaborarea cu Tudor Chirilă mi-a oferit scaunul de Vocal Coach pentru membrii echipei lui. Este o experiență superbă, emoționantă și cu ajutorul vostru câștigătoare și în acest sezon. Mulțumesc, Tudor!, Echipei Vocea României și mai ales vouă celor care ne veți urmări și susține din 8 septembrie, în fiecare vineri, de la ora 20:30 pe ProTV. Sezonul 11 - The Joy of Singing. Vocea României!”, a scris Irina Baianț pe pagina sa de socializare Facebook.



„Să fie distracție!Bine ai venit, Irina! Mulțumesc că ai acceptat”, i-a răspuns Tudor Chirilă.





Irina Baianț s-a născut în București și are 33 de ani. A început să studieze pianul la vârsta de trei ani. A intrat la liceul de muzică „George Enescu”, unde a studiat pianul până în clasa a 11-a, apoi a trecut la canto clasic. A urmat Conservatorul George Enescu, primul său mentor fiind profesoara Liliana Dumitrescu. A debutat ca soprană în data de 4 noiembrie 2010, pe scena Teatrului de Operetă din București, în rolul Adelei din "Die Fledermaus", Johann Strauss.

Prima ediție a sezonului 11 Vocea României se va difuza simultan pe PRO TV și VOYO, iar ediția a 2-a este disponibilă cu 7 zile în avans, exclusiv pe VOYO.



Sursă foto: Facebook/ Irina Baianț

