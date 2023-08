Jador, dezvăluiri despre starea de sănătate: ”Nu am cancer de colon”. Motivul real pentru care renunță la muzică

Acum două luni, Jador postat imagini de pe patul de spital, mărturisind că nu se simte bine și că plănuiește să se retragă din lumea muzicală.

La acel moment, presa a speculat faptul că artistul suferă de cancer de colon. Acum, Jador a ținut să lămurească lucrurile. Acesta a declarat, într-un clip pe TikTok, că vrea să se apuce de afaceri la Bacău, pentru că dorește să se îmbogățească. Și a rămas la decizia de a se lăsa de muzică până la finalul anului.

”Fac clipul ăsta pentru oamenii care îmi iubesc muzica, sunt foarte bine, nu sunt bolnav incurabil, așa cum spune presa, nu am cancer la colon, nu am alte boli scrise de presă. Sunt foarte bine! Am avut o mică problemă la esofag, acum sunt foarte bine.

Mă las de muzică în decembrie pentru că vreau să mă mut la Bacău, să mă apuc de afaceri și să fac bani mulți. Atâta tot, vă pup!”, a spus Jador, pe contul său de TikTok.

FOTO: Instagram, Facebook