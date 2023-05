"Ești o minune de copil!". Dana Budeanu a răbufnit după ce oamenii au contestat victoria lui Rareș Prisacariu

După victoria lui Rareș Prisacariu la Românii au Talent, publicul s-a împărțit în două tabere - cei care îl susțin și îi acordă meritele pentru prestația sa și cei care contestă victoria. Printre persoanele care și-au expus punctul de vedere se numără și Dana Budeanu, care a publicat un mesaj lung pentru Rareș pe rețelele sociale.

Copilul minune de 7 ani a câștigat premiul de 120.000 de euro la Românii au Talent, datorită iscusinței cu care a recitat poezii celebre. Deși inteligența lui i-a uimit pe români, unii au considerat că Rareș nu merita să câștige marele premiu. În apărarea acestuia au sărit mai multe vedete, printre care și Dana Budeanu. Directă și fără filtre, așa cum ne-a obișnuit, vedeta a lansat un mesaj prin care l-a lăudat pe Rareș și i-a arătat cu degetul pe cei care îl judecă:

„EȘTI O MINUNE DE COPIL! PUNCT! Au sărit pe ține pentru că așa sar ei pe tot ce-i Dumnezeiesc, copile! Nu se uită la copiii lor, care nu mai au copilărie, care nu știu ce-i aia bunătate, compasiune, bucurie! Copii CĂ EI! Cum să nu știe un copil de șapte ani cine-i Dumnezeu?”, s-a întrebat Dana Budeanu, care a dezvăluit că ea și fetele ei gemene obișnuiesc să se roage dimineața și seara. „Și copiii mei știu de la trei ani și ne culcăm și ne trezim cu Dumnezeu în rugăciuni și-n suflet! NIMIC FĂRĂ DUMNEZEU! JOS LABELE DE PE RAREȘ!”

Declarația lui Rareș Prisacariu după ce a câștigat Românii au talent

Un spectacol de neratat, o seară de neuitat și o finală pe care cei de acasă au urmărit-o cu atenție la fiecare minut! Rareș Prisacariu a câștigat vineri seară marele trofeu Românii au talent, premiul în valoare de 120.000 de euro și titlul de cel mai talentat concurent. Într-o finală spectaculoasă, Rareș a reușit să ajungă la inimile oamenilor prin versurile recitate și să-i convingă pe telespectatori că merită votul lor și șansa de a triumfa.

La finalul serii, câștigătorul a oferit și o declarație cu privire la experiența sa:

”Mă simt foarte bine, sunt foarte emoționat că am putut să dau o impresie bună și oamenii m-au votat. Nu mă așteptam să câștig premiul cel mare. Am avut multe emoții și cred că am transmis. I-aș sfătui pe toți să vină la Românii au talent pentru că știu că toți au un har”.



Vezi și: