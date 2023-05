Mădălina Ghenea, surprinsă în loja unui sportiv milionar! Fotografia care a stârnit mii de reacții

Prezența celebrei brunete în loja rezervată apropiaților unui milionar cunoscut a stârnit mii de zvonuri referitoare la o nouă idilă!

Mădălina Ghenea este, fără îndoială, una dintre cele mai dorite femei din showbiz! Actrița a fost surprinsă în loja jucătorului de tenis milionar Grigor Dimitrov, care a jucat duminică la Madrid împotriva lui Carlos Alcaraz. Se pare că bruneta nu i-a ținut noroc, căci sportivul bulgar a pierdut în fața adversarului, dar a avut grijă totuși să îi urmărească cu mare atenție fiecare mișcare.

Zvonurile au început să apară, iar acum se presupune că între cei doi ar fi ceva mai mult decât o simplă prietenie. Jurnaliștii din Spania au marcat momentul și au lăudat-o pe frumoasa Mădălina Ghenea pentru apariția sa impecabilă la meciul de tenis.

„Bombă! Grigor Dimitrov i-a luat ochii unei actrițe din România. Frumoasa Mădălina a strălucit la ultimul meci al tenismenului bulgar”, a scris presa străină.

Romanian actress and model Mădălina Ghenea was spotted yesterday in Grigor's box during his R3 match against Alcaraz. pic.twitter.com/eQ870T6Jue