Marian Manole, fratele Mădălinei Manole, topit de dorul nepotului său: Este băiat mare acum

Luna viitoare se fac 13 ani de la moartea Mădălinei Manole, însă azi, familia artistei îl sărbătorește pe Petru Mircea junior, unicul fiu al „fetei cu părul de foc”. Fratele Mădălinei, Marian Manole, a reacționat pe rețelele sociale, unde i-a transmis băiatului o urare.

Marian Manole se topește de dorul nepotului său, Petru Mircea junior, pe care îl știe doar din fotografii. Unicul copil al Mădălinei Manole cu Petru Mircea a împlinit 14 ani și trăiește împreună cu tatăl lui. Departe de familia Mădălinei.

„Astăzi este ziua de naștere a nepotului meu, a împlinit frumoasa vârstă de 14 ani! Este un băiat mare acum”, a scris Marian Manole, pe Facebook.

Fratele Mădălinei Manole și-a manifestat regretul că nu-l are pe băiat aproape, pe care l-a văzut o singură dată.

„Din păcate îl cunosc doar din fotografiile astea, l-am văzut doar o singură dată, când avea câteva luni și mama lui trăia! La multi ani fericiți, băiat frumos, și să te ajute Dumnezeu și mama ta din cer să reușești în viață! Să fi sănătos și tot ce-ți dorești să se îndeplinească!”, i-a transmis unchiul său.

După moartea artistei, băiatul a rămas în grija tatălui, care a mărturisit într-un interviu că nimănui nu i-a pasat cum l-a crescut pe Petru Mircea junior.

„Nimeni n-a fost interesat cum m-am descurcat eu până acum singur cu copilul. Aşa că nimeni nu are ce să aibă cu subiectul ăsta. Sunt dator cuiva cu explicaţii de genul ăsta?! În ultimii doi ani am stat la telefoane cu jurnaliştii, să explic, să desfiinţez ce a zis socrul meu. Dar de ce? Nu mai am energie, nu mai am răbdare! Să înţeleagă lumea ce vrea! N-am altă soluţie decât ignoranţa, decât să-mi cresc copilul ferindu-l cât pot de tot ce am trăit eu din partea socrilor mei”, a declarat Petru Mircea pentru substantial.ro.

Mădălina Manole s-a stins din viață la 14 iulie 2010, în ziua în care aniversa împlinirea a 43 de ani. Moartea sa a fost catalogată sinucidere, survenită după ce a înghițit o cantitate impresionantă de pesticid (Carbofuran).

Familia artistei nu a crezut varianta oficială, dând vina pe soțul ei pentru moartea prematură a Mădălinei.

